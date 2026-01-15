El Real Madrid está dispuesto a cambiar el orden del baloncesto europeo

El Real Madrid nunca se ha escondido a la hora de unirse o liderar nuevos proyectos. Y tampoco lo va a hacer en estos tiempos de cambio en el baloncesto europeo, cuando la creación de una competición de clubes europeos bajo el sello de la NBA está más cerca que nunca. La cúpula madridista es sabedora de que no vale con anexionarse al proyecto estadounidense y separarse de la actual Euroliga, sino tender puentes entre uno y otro y realizar sacrificios. Y para ello, se requiere un cambio total en el orden de este deporte a nivel continental.

El club blanco no sólo está dispuesto a llevar a cabo ese vuelco al paradigma actual, sino a convertirse en el principal impulsor de la llegada de la NBA a Europa. Y por lo conocido en los últimos días y semanas, lo hará cueste lo que cuesta. Evidentemente, a nadie en el Real Madrid le gustaría que la salida de la Euroliga supusiera que, al menos, la temporada que viene se perdieran grandes duelos europeos, pero si ése es el precio a pagar para llegar a mejor puerto en un futuro a «medio-largo plazo» del que también ha hablado incluso Sergio Scariolo lo asumirá.

La expansión de la Liga estadounidense es una prioridad para la entidad blanca, tanto por los beneficios económicos que puedan percibir a través de ella como por el prestigio que otorga ser un club NBA. Es por eso que el Real Madrid ha estado presente en varias de las habituales reuniones que el comisionado Adam Silver ha mantenido con los clubes de las 12 sedes elegidas, como así lo hará el próximo lunes en la conferencia donde se presentarán las garantías de la propuesta.

El problema es que en la Euroliga, tanto los clubes fundadores o con plaza fija como los ‘invitados’ ya se han embarcado a esa renovación hasta 2036 firmadas entre otros por el Barcelona, cuyo presidente Joan Laporta no ha acabado de ver claro el proyecto de la NBA, dando la espalda al Real Madrid. Así todo, el club blanco está convencido de que las nuevas franquicias por emerger, como pueden ser un PSG, Manchester City o Roma, contarán con la suficiente masa social y sustento económico por parte del organismo para crecer a velocidad de crucero.

Scariolo ‘muestra’ la intención del Real Madrid

No cabe otra posibilidad que esa para que, como pretende la NBA, todo esto arranque en octubre de 2027. De ahí que el Real Madrid haya llegado ido con su plan hasta el final de la fecha límite que le puso la Euroliga para aceptar la renovación. No sólo no ha firmado, sino que medita muy en serio no hacerlo hasta después del 30 de junio, día en el que legalmente acaba la temporada y, por tanto, su contrato como club como plaza fija en el torneo.

Scariolo, que aún aboga por la unión entre NBA y Euroliga porque hay «margen» todavía para que ambos organismos se entiendan, no esconde la recta postura del conjunto madridista: «Este club ha empezado un plan a medio-largo plazo. Este año estamos todos mentalizados para competir y hacerlo bien en esta temporada. Estamos ya pensando en las siguientes. El plan a largo plazo va, empieza como un mínimo de tres años y tiene que tener en cuenta lo que es bien al medio-largo plazo».

«El mejor aliado en las malas decisiones es el cortoplacismo y el resultadismo, pensar por ejemplo qué sería mejor para el mes de febrero. En la cancha tenemos que verlo nosotros. En el despacho me consta que la mirada, y cuando participamos en las sesiones de planificación de futuro, la mirada está con muy buen criterio puesto a medio-largo plazo. Esto es un club que tiene 120 años de historia y tendrá muchos más. Lo importante es huir del cortoplacismo. Eso solo trae malas decisiones y la cúpula no va en esa onda», zanjó el entrenador del Real Madrid este jueves.