Scariolo cuenta con todos para el Clásico… ¡y con Niko Mihic!

Sergio Scariolo tiene a toda la plantilla disponible para el Clásico, como pudimos descubrir en la parte del entrenamiento abierta a medios de comunicación de este jueves en el pabellón de la ciudad deportiva de Valdebebas. Esa fue la mejor noticia en el Real Madrid antes de medirse al Barcelona por tercera vez esta temporada, segunda en la Euroliga, pero la sorpresa fue ver cómo Niko Mihic, médico recién regresado al primer equipo de fútbol, visitaba a la plantilla de baloncesto.

El entrenador italiano siempre ha insistido en la importancia de los servicios médicos desde su regreso el pasado verano al Real Madrid y en cómo ellos también tienen voz y voto en las decisiones técnicas, como por ejemplo los descartes para los partidos. El funcionamiento está siendo impecable y a día de hoy, cuando ya encaran el ecuador del mes de enero no hay ni un sólo lesionado, una circunstancia súper favorable sobre todo de cara a la Copa del Rey.

Y en esas, Mihic acudió al entrenamiento de los blancos, llamando la atención su presencia porque volvió hace apenas días a la disciplina madridista de fútbol. De hecho, estuvo presente el pasado martes en la primera sesión dirigida por Álvaro Arbeloa. Este jueves Scariolo también contó con sus servicios y al croata se le pudo ver muy cariñoso con su compatriota, el alero Mario Hezonja.