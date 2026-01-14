Arbeloa: «No tengo miedo al fracaso, pero entiendo al que lo quiera calificar así»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la eliminación del Real Madrid ante el Albacete, equipo de Segunda División, en la Copa del Rey. Los blancos cayeron por 3-2 en un duelo que mancha la imagen de la entidad madridista.

«En este club empatar ya es malo, imagínate perder de esta manera tan dolorosa. Todos los aficionados estarán dolidos. Lo hemos hecho contra un equipo de categoría menor. Hay que mejorar. Si alguien es el responsable, soy yo, que soy quien ha tomado las decisiones. Yo solo puedo dar las gracias a los jugadores e intentar mejorar anímica y físicamente. A por el partido del sábado», comenzó.

«Estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada. Tengo una plantilla extraordinaria, con futbolistas diferenciales. Para ellos no es fácil hacer todo lo que les he pedido y me siento el máximo responsable. Tenemos que recuperar a muchos jugadores a nivel físico», añadió.

A la hora de calificar la derrota, fue claro: «No tengo miedo al fracaso. El que lo quiera calificar así, lo entiendo. Esto es algo que nos va a hacer mejorar. He fracasado muchas veces, he sufrido eliminaciones duras, peores que esta, y tengo toda la ilusión del mundo de volver mañana a Valdebebas».

Sobre si esto sirve para preparar al equipo, fue contundente: «Perder aquí nunca es un alivio. Tendremos más tiempo para trabajar, pero no era el plan. Tenemos mucho margen de mejora física y para eso está Antonio. Hace falta».

«Lo que he visto es que lo han intentado. No les puedo reprochar nada. Entiendo al aficionado del Real Madrid. Todos nos vamos dolidos a casa y a la cama. No tenemos otra cosa que no sea trabajar», comentó.

También habló del partido de Vinícius: «Ha sido positivo que, tras los esfuerzos de la semana pasada, haya querido jugar todos los minutos. Ese es el Vinícius que quiero ver. Algún día tendrá momentos más brillantes y otros menos, pero vi a un capitán, y este es el Vinícius que quiero ver».

«Cualquier jugador es muy autoexigente. Mañana nos volveremos a ilusionar con el partido del sábado. No tenemos mucho tiempo, pero hay que trabajar desde mañana para hacer un gran partido», explicó.

Sobre si le puede marcar esta derrota, explicó lo siguiente: «He perdido muchas veces en mi vida y no creo que marquen. Aquí marcan las victorias. No estoy para agrandar mi currículum, estoy para ganar títulos y ayudar al club».

«No hace falta que le explique nada. Somos un club ganador que también tiene derrotas dolorosas y aquí solo miramos hacia adelante, que es la Champions y la Liga», comentó.

«Tiene ideas nuevas. Preparamos el partido con otro objetivo. Hay que entender este contexto. Por eso asumo mi parte de responsabilidad total. Cuando el equipo juega mal es porque no he sabido hacerlo mejor», añadió. «Hay que tener las ideas más claras. Hay que buscar velocidad para desarmar cualquier defensa y recuperarse de las lesiones que hemos tenido. Tienen que recuperar la alegría para disfrutar y estar al máximo nivel», finalizó.