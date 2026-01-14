¡Qué vergüenza, Real Madrid!

Qué se le puede pedir a Arbeloa, que el lunes por la tarde recibió una llamada de José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, para informarle de que iba a ser el nuevo entrenador del primer equipo tras la salida de Xabi Alonso. Pero la realidad es que los blancos firmaron un papelón en el Carlos Belmonte, donde no lograron la clasificación para los cuartos de final, cayendo eliminados ante un Segunda División.

La mano de Arbeloa es imposible que se notara, con sólo un entrenamiento y un viaje, en avión, de 40 minutos. En autobús, en dos horas se hubiesen plantado en Albacete. Por lo que es una evidencia que la culpa no era de Xabi y ahora no es de Álvaro, es de unos jugadores incapaces de dar un nivel mínimo para ser futbolistas del Real Madrid.

El Real Madrid es un club lleno de problemas dentro de una plantilla con una falta de calidad alarmante. Arbeloa tiene mucho trabajo por delante, al igual que lo tenía Xabi, pero la duda es si tiene la materia prima para poderlo sacar adelante. De momento, ya se ha quedado fue de otra competición.

Ni el gol salva a Mastantuono

El argentino fue titular en el Carlos Belmonte e hizo el gol del empate pasado el tiempo añadido de la primera mitad, pero ni eso esconde su malísima actuación. Desacertado, lento, impreciso; desde que llegó al Real Madrid nunca ha demostrado grandes cosas, pero lo que contra el Albacete fue una actuación muy pobre.

Cesteros, la buena noticia

Arbeloa apostó por Jorge Cestero de inicio en su debut como entrenador del Real Madrid y el canterano no defraudó. Seguro, valiente y con criterio en el centro del campo. El encargado de sacar el balón desde atrás, ya que se metía entre centrales.

Cestero es un trabajador nato, un hombre que empezó la pretemporada ocupando un papel secundario y que ahora es el jugador que más minutos ha sumado con Arbeloa en el Castilla, con un total de 1.379′. Los que mejor le conocen le definen que, gracias a su tesón, esfuerzo y garra, se ha convertido en un box to box a tener muy en cuenta y que ya empieza a abrirse hueco en el primer equipo. Puede jugar solo en el centro del campo, acompañado, y destaca por su potencia a la hora de ir de cabeza.

Arbeloa ya había encumbrado al jugador con una declaración implacable: «Para mí es el mejor 6 de España ahora mismo». Mientras, Xabi Alonso ratificaba las palabras de su ex compañero: «Es un proyecto de jugador muy bonito». Palabras que van en línea con la confianza del club en el jugador, que lo renovó recientemente.

Hay que recordar que Cestero ya ha debutado con el primer equipo del Real Madrid. Lo hizo el pasado 17 de diciembre en el encuentro de Copa del Rey que enfrentó a los blancos con el Talavera en El Prado. Entró en el minuto 86 de partido sustituyendo a Ceballos y dejó buenas sensaciones.

El Real Madrid tiene bien atado a Cestero. Con contrato hasta 2028, tiene una cláusula cercana a los 150 millones de euros, lo que demuestra la apuesta que hace la entidad blanca por un diamante al que pule poco a poco. Formado en el Zaragoza, desde que aterrizó en Valdebebas no ha dejado de crecer hasta llegar al primer equipo madridista.

Camavinga, lateral

El francés entró al terreno de juego en la segunda mitad sustituyendo a Fran García para ocupar el lateral izquierdo. El galo no formó en el centro, su posición más habitual, y sí lo hizo en el costado zurdo, siendo un integrante más de la defensa madridista.

Las notas del Real Madrid