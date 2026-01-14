Toledo, Irún, Alcorcón, Alcoyano… y ahora Albacete: el Real Madrid escribe otra página negra en la Copa

El Real Madrid ha escrito este miércoles otra página negra de su historia en la Copa del Rey. Los madridistas han tocado fondo en su primer partido con Álvaro Arbeloa en el banquillo. La derrota contra el Albacete, que supone el primer triunfo en la historia de los manchegos contra los blancos se suma a una lista larga de batacazos coperos de los madridistas. Toledo, Real Unión de Irún, Alcorcón, Cádiz y Alcoyano dejaron en su momento a los blancos en la cuneta. Ahora, lo ha conseguido un Albacete liderado por Jefté Betancor, que ha hecho un doblete en los últimos minutos para poner el 3-2 en el Carlos Belmonte.

La primera gran derrota de la historia moderna de la Copa del Rey del Real Madrid se produce en 1997-1998. En la misma ronda, en octavos de final, un Alavés que estaba en Segunda División ganaba una eliminatoria a doble partido que celebraba su vuelta en el Santiago Bernabéu. Cayeron en Mendizorroza 1-0 y, aunque ganaron 2-1 en casa, el gol de los vitorianos lejos de su estadio les dio el pase.

Los Galácticos caen en Toledo

La eliminatoria a partido único en la campaña 2000-2001 de treintaidosavos de final llevó a los primeros Galácticos al Salto del Caballo en Toledo. Más que saltar, se cayeron. El conjunto toledano, que militaba en la extinta Segunda División B, se ponía 2-0 y aunque Savio marcó antes del minuto 20, los blancos fueron incapaces de empatar el choque y cayeron a las primeras de cambio.

La sorpresa del Real Unión de Irún

Temporada 2008-2009, con la vuelta de las eliminatorias a doble partido, el Real Madrid caía en dieciseisavos de final, en la primera ronda en la que entraba, ante un equipo de Segunda B. En el Stadium Gal de Irún caían ante el Real Unión por 3-2, en un partido marcado por el desvanecimiento de Rubén de la Red. En la vuelta, parecían sentenciar los madridistas con un hat-trick de Raúl y un gol de Bueno que ponía el 4-2, pero en el 89 aparecía Eneko Romo para convertirse en el héroe de los vascos y dejar a los blancos fuera de la Copa.

El sonado Alcorconazo

La temporada siguiente a la hazaña del Real Unión llegó la eliminación más sonada en la historia del Real Madrid. Un equipo con Pellegrini en el banquillo y con Raúl, Guti o Van Nistelrooy en el césped, además de contar en la plantilla ya con Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaka’, Xabi Alonso y Arbeloa. Un doblete de Borja Pérez y uno en propia puerta del actual entrenador del Real Madrid formaron parte de la goleada del Alcorcón, que ganaba 4-0. En la vuelta, los blancos sólo pudieron ganar 1-0, quedando fuera ante otro Segunda B por segunda campaña seguida.

La alineación indebida de Cheryshev

Desde 2009, se tomaron en serio la Copa los madridistas. No volvieron a caer contra un rival de categoría inferior hasta 2015. Y no perdieron, realmente. Con Rafa Benítez en el banquillo, la famosa alineación indebida de Denis Cheryshev contra el Cádiz en dieciseisavos les llevó a ser eliminados automáticamente, pese a ganar en el entonces llamado Carranza. Los amarillos estaban en Segunda B entonces.

Golpe de moral del Alcoyano

La última noche copera negra de los madridistas llegó en 2021. El Real Madrid, en la segunda etapa de Zidane en el banquillo, visitó el Collao en dieciseisavos, para medirse al Alcoyano. Con un espectacular José Juan, portero de los locales, conseguían la clasificación los alicantinos, que militaban en Primera Federación. Militao marcó el gol de los blancos y lo que no se esperaba era la remontada. En el minuto 80, el Alcoyano marcó Solbes el gol que mandaba el partido a la prórroga, donde Casanova les dio el pase a la siguiente fase, certificando la machada.