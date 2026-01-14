Ni la liberación de Mastantuono ni la épica de Gonzalo evitan el ridículo en Albacete

Franco Mastantuono se desquitó en el estadio Carlos Belmonte, donde marcó este miércoles su segundo gol con el Real Madrid para hacer el empate (1-1) después de que el Albacete se adelantara en el partido de octavos de final de la Copa del Rey.

Javi Villar marcó el tanto de los manchegos en el 42′ y cinco minutos después, superado el tiempo del descuento en 30 segundos, el jugador argentino aprovechó un rechace en un córner tras un cabezazo de Dean Huijsen para batir a Raúl Lizoain y aliviar a los blancos de cara al descanso.

Un gol psicológico tanto para el equipo de Álvaro Arbeloa, al lograr empezar a salir del entuerto antes de la segunda parte, como para Mastantuono, que llevaba varios meses casi sin jugar a las órdenes de Xabi Alonso y realizando actuaciones bastante mediocres cuando éste le daba la oportunidad de entrar.

El de este miércoles tampoco estaba siendo su participación más brillante, todo lo contrario, pero con el gol del empate demostró ser perspicaz a la hora de sacar crédito de una ocasión clara tras la parada del portero del Albacete al remate de Huijsen.

Mastantuono hace el empate

En un choque sin grandes estrellas por el lado blanco salvo Vinicius Junior o Fede Valverde, Mastantuono irrumpió sobre la bocina en una primera parte sin demasiado brillo del Real Madrid y prácticamente sin ocasiones. También estuvo muy condicionado el arranque del duelo por la niebla que invadió el feudo manchego.

Mastantuono sólo había marcado un gol hasta la fecha en su primera temporada con el equipo blanco. Fue el segundo del 1-4 en el Ciudad de Valencia ante el Levante en Liga, un gran tanto con la zurda que impresionó incluso al vestuario madridista, aunque el paso de los meses ha ido poniendo más en duda la figura del argentino y el alto precio de su fichaje.

Pero al Real Madrid le echaron otro jarro de agua fría en el minuto 81 con el gol de Jefté tras un despeje, ojo, de Gonzalo en el área pequeña. El delantero del Albacete y Andriy Lunin no la paró después de que el balón botara justo delante de su posición.

Gonzalo evita el ridículo

Por suerte para el Real Madrid y para Arbeloa, el delantero de la cantera volvería a aparecer en el descuento de la segunda parte para salvar a su equipo con un golazo de cabeza. Como pasó en Leganés la pasada temporada, Gonzalo libró de un ridículo a los suyos con un testarazo al primer palo ante el que nada pudo hacer Lizoain. Pero todo se volvió a ir al traste cuando Jefté, con su segunda diana de la noche, machacó a los merengues en el Belmonte.