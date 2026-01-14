Las redes arden con la niebla en el Belmonte: los mejores memes del Albacete-Real Madrid

La niebla fue la auténtica protagonista de la primera parte del Albacete-Real Madrid. El inicio del debut de Álvaro Arbeloa estuvo marcado por una bruma que hacía casi imposible poder seguir el partido tanto desde el estadio Carlos Belmonte como por televisión. Los espectadores de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey sacaron sus meses sobre este efecto climatológico que, en buena parte, condicionó el juego.

Muchos bromearon con la niebla acordándose de Juan Carlos Rivero, narrador del choque. Otros recordaron el mítico partido de vuelta de octavos en la Champions League de 2018 en el que Cristiano Ronaldo asaltó el Parque de los Príncipes con una fuerte niebla ante el PSG.

La niebla y los mejores memes del Albacete-Madrid

En otro orden de cosas, la mayoría de memes iban orientados a la marcha de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa. Uno de ellos comparaba el caso del tolosarra con el de Xavi Hernández, dos leyendas de Real Madrid y Barcelona que fracasaron al entrenar a sus respectivos clubes.

Además del debut de Arbeloa en el banquillo del primer equipo madridista, la comidilla en la previa era el reencuentro de Jesús Vallejo con el Real Madrid, pero desgraciadamente, una lesión de última hora impidió al central aragonés disputar una cita que era muy especial para él. Miren la famosa imagen de la épica semifinal de Champions en la que el defensa se mostraba de pie ante los jugadores caídos del Manchester City, esta vez, del conjunto blanco.

Volviendo a la niebla, un usuario en las redes recordó a Joan Laporta fumando cachimba en Arabia Saudí, como si el presidente del Barça hubiese sido el causante de este efecto climatológico que fue cesando con el paso de los minutos durante la primera mitad en el feudo manchego.