Juan Carlos Rivero revoluciona las redes en el Albacete-Real Madrid marcado por la niebla

Juan Carlos Rivero ha vuelto a copar las redes sociales de comentarios por su narración del partido que el Real Madrid ha jugado en Albacete en la Copa del Rey. El partido de octavos de final se emitía en La 1, por lo que contaba con el histórico periodista al frente de su narración. Y, como suele ser habitual, sus comentarios han sido de lo más comentados en las redes sociales.

La Copa del Rey se juega en TVE, lo que supone que uno de los narradores de los partidos que se emiten en la pública son narrados por Rivero. El periodista se convierte siempre tendencia en los partidos a los que pone voz y, en esta ocasión, la aparición de la niebla sobre el césped del Carlos Belmonte ha complicado la narración, lo que le ha llevado a cometer ciertos lapsus.

Uno de errores que recorrió las redes muy rápido fue la forma en la que llamaba al jugador del Albacete Escriche. Versionó su nombre al inglés, pronunciándolo como «Scraich».

Juan Carlos Rivero acaba de llamarle a Daniel Escriche, “Escraich”. La versión exótica de Daniel Escriche Romero. Primera joyita de la retransmisión. pic.twitter.com/AN8UWrxWda — Meco 🪓 (@Mateolpzprz) January 14, 2026

Para empezar, Juan Carlos Rivero ha comenzado el partido diciendo que había una «gran humareda». Sin embargo, no era humo lo que había. La niebla ha sido lo que ha marcado el encuentro. Primero, empezó a caer por las proximidades de la meta del Albacete, pero rápido se extendió por todo el estadio, dificultando mucho la visión por televisión, pero más aún in situ.

La niebla en Albacete quitó el protagonismo al debut Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid. El árbitro encargado del partido, el catalán García Verdura, de empeorar las condiciones meteorológicas, puede suspender el encuentro según el reglamento de la Federación Española de Fútbol y la FIFA. Aunque