¿Puede suspenderse el partido del Real Madrid por la niebla?

El estadio Carlos Belmonte acogió el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el Real Madrid con una espesa capa de niebla que impedía la visión normal del balón en el terreno de juego. Esa circunstancia afectó al juego y hasta planteó la posibilidad de una suspensión del partido por esta inclemencia meteorológica.

La niebla en Albacete quitó el protagonismo al debut Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid. El árbitro encargado del partido, el catalán García Verdura, de empeorar las condiciones meteorológicas, puede suspender el encuentro según el reglamento de la Federación Española de Fútbol y la FIFA.

El colegiado puso de su parte sustituyendo el habitual balón blanco por uno naranja con una mayor visibilidad. La retransmisión televisiva, sin duda, se vio muy beneficiada por esta circunstancia, aunque la niebla no dejó de persistir para perjuicio de Albacete y Real Madrid.