¿Por qué no juega Jesús Vallejo el partido de Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid?

Jesús Vallejo era uno de los principales protagonistas de este duelo entre el Albacete y el Real Madrid en la Copa del Rey. El destino había querido que el ex jugador del conjunto blanco, en su primer año fuera de la entidad, se reencontrase con los que fueron sus compañeros. Pero unos problemas físicos le han dejado fuera del partido que se disputa en el Carlos Belmonte este miércoles.

Vallejo no podrá, de esta manera, medirse al Real Madrid. Fue el encargado de conducir al conjunto manchego a los octavos de final, forzando de cabeza la prórroga y marcando en la tanda de penaltis contra el Celta de Vigo, en la anterior ronda. Se erigía como la principal figura del Albacete de cara a estos octavos de final, pero no podrá ser.

«Un Albacete-Real Madrid en el Belmonte sería muy chulo», reconoció después de que el conjunto manchego eliminara al Celta. Un posible enfrentamiento y un reencuentro con el club al que perteneció durante una década que, finalmente, se dio. Su etapa en el conjunto blanco finalizó el pasado verano, eligiendo el Albacete como destino para relanzar su carrera a los 28 años.

Vallejo no estará ante el Real Madrid

Vallejo se ha hecho con la titularidad en el equipo Queso Mecánico, y ante el Celta vivió su primera gran noche en el Carlos Belmonte. El central ingresó desde el banquillo en el minuto 58 y convirtió el tanto que mandó el partido a la prórroga. En una atípica tanda en la que se impusieron los locales por 3-0, Vallejo anotó el tercer lanzamiento.

Vallejo atendió antes de conocerse el enfrentamiento a OKDIARIO. En esa entrevista, hablaba de lo cómodo que estaba en Albacete. «Desde el primer día me encajó todo muchísimo. Vi que había un proyecto muy chulo por delante y congenié muy bien con las personas con las que me reuní. Una de ellas fue el míster; estuvimos hablando más de una hora de muchas cosas, no sólo de fútbol, también de valores, de proyectos, de tener una mirada a largo plazo», destacó.