El día en el que Vallejo rechazó fichar por el Atleti

La figura de Jesús Vallejo en el mundo del fútbol se asocia a su paso por el Real Madrid. El defensor estuvo vinculado al club durante una década, aunque en varias de aquellas temporadas saliera cedido en busca de minutos. Cuando aún militaba en las categorías inferiores del Real Zaragoza, Vallejo rechazó firmar por el otro gran club de la capital española. «En el juvenil del Zaragoza hay equipos que me llaman como Villarreal y Atleti. En ese momento el Zaragoza apuesta por mí y les digo que no. Decido quedarme porque me siento querido», ha confesado el jugador maño.

El futbolista del Albacete cambió de opinión cuando llegó la oferta de Real Madrid. El conjunto blanco se hizo con sus servicios en 2015, después de que Vallejo destacara en Zaragoza y en las categorías inferiores de la selección española. «Cuando llegó el Madrid fue diferente. Mi representante me dijo que le iba a hacer una oferta al Zaragoza por el valor de mi cláusula, que eran cinco millones. Me puse muy contento y tenía ganas de volver a Zaragoza para situarme y sentar las cosas», ha reconocido Jesús Vallejo.

El doble campeón de la Champions League pudo jugar un año más en el club de sus inicios antes de salir cedido al Eintracht de Frankfurt. En la Bundesliga se fogueó, siguiendo el ejemplo de otro jugador merengue que hizo la ‘mili’ en tierras germanas, pese a contar con ofertas para salir cedido a equipos españoles. «Yo prefería quedarme, pero el Real Madrid es el que me convence poniéndome de ejemplo a Carvajal. Estuve muy a gusto en Alemania», ha contado Jesús Vallejo.

En su entrevista con Post United, el ex jugador blanco también ha hablado de lo que más llamó la atención en su desembarco en el Real Madrid. «El que más me impresionó en el vestuario fue Cristiano. Me impactó. Te ayuda en todo lo que puede y te da muchos consejos». Vallejo destaca la mística del Santiago Bernabéu en las grandes noches de Champions. «El Bernabéu te impresiona y los rivales lo notan. Nunca he jugado de visitante, pero he notado como el estadio ha remontado partidos. Los jugadores rivales notan esa presión».

Vallejo vuelve a disfrutar del fútbol en Albacete

La etapa de Jesús Vallejo en el Real Madrid se cerró el pasado verano tras una década con contrato con el club merengue. El defensor firmó libre por el Albacete Balompié de la Segunda División. «Desde que me llegó la oferta del Albacete lo vi claro», admite Vallejo. Con el conjunto manchego acumula buenas actuaciones. Salvo tres partidos que se perdió por lesión, el maño ha sido titular en todos los encuentros en los que ha estado disponible. El Albacete, que cayó derrotado en los tres partidos de ausencia de Vallejo, acumula cinco partidos sin perder desde su regreso y cuatro porterías a cero.