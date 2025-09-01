Vallejo defiende a Ancelotti pese a su rol secundario en el Real Madrid: «Lo que cuenta es ganar»

La etapa de Jesús Vallejo como jugador del Real Madrid se cerró el pasado mes de julio. Después de una década vinculado al club blanco, el defensor firmó por el Albacete de Segunda División tras agotar su contrato. En su llegada al conjunto manchego, Vallejo desató la locura en la ciudad tras anunciarse de forma oficial su fichaje en una marquesina publicitaria ubicada en una de las principales calles del centro de Albacete.

Vallejo fue titular en el primer compromiso oficial de su nuevo equipo. El maño debutó en un caótico 4-4 ante el Almería, en el que un tanto de Leo Baptistao en el descuento le privó de estrenarse con victoria. Unas molestias físicas le han hecho perderse los dos siguientes partidos, con derrotas ante Racing de Santander (2-3) y Cádiz (2-1). La disponibilidad ha sido uno de los grandes debes de Jesús Vallejo durante su carrera. Como muestran sus últimas cuatro temporadas, en las que no ha alcanzado los diez encuentros disputados desde que lo hiciera en la temporada 2020/21 con el Granada.

En su última campaña de blanco, Vallejo sólo participó en cuatro partidos. El hueco en la defensa que dejaron las bajas de Militao y Alaba lo aprovechó un Raúl Asencio que se hizo con el puesto de titular junto a Rudiger. Incluso el canterano Jacobo Ramón, que se ha marchado al Como este verano, acabó superando al maño en la rotación.

La falta de minutos de Jesús Vallejo en su última temporada en el Real Madrid, en la que incluso Tchouaméni bajó del centro del campo para jugar como central, la ha explicado el propio jugador español en una entrevista con Edu Aguirre en Los Amigos de Edu. «Entiendo la postura de Ancelotti, siendo entrenador del Madrid tiene que tomar las decisiones que considere lo mejor para el equipo. En el Madrid lo que cuenta es ganar», ha comentado Vallejo sobre los motivos de su suplencia.

«Entiendo la postura de Ancelotti conmigo, en el Real Madrid lo que cuenta es ganar».

La actitud de Vallejo nunca fue un problema durante sus temporadas como madridista. En los momentos en los que estuvo disponible, expresó su deseo de jugar desde el trabajo diario: «La mejor manera de estar a disposición es estar entrenando una y otra vez y seguir insistiendo. He hablado con Ancelotti y me ha agradecido mi comportamiento y me ha señalado de ejemplo».

El recordado partido de Vallejo ante el City

El partido más recordado de Vallejo como jugador del Real Madrid fue su actuación ante el Manchester City en la vuelta de semifinales de la Champions League 2021/22, que acabaría levantando el club blanco. El defensor entró al campo a cinco minutos del final de la prórroga, con el objetivo de aguantar el asedio de los de Pep Guardiola en los minutos finales. Vallejo se mostró muy seguro y cortó varios acercamientos cerca del área del Real Madrid. «Después del partido me dio (Ancelotti) un gran abrazo y me agradeció el estar siempre ahí a disposición del equipo», añadió el jugador del Albacete sobre su relación con el técnico italiano.