Cánticos racistas contra Vinicius en Albacete: «Eres un mono, Vinicius eres un mono…»

Un grupo de aficionados reunidos en las inmediaciones del estadio Carlos Belmonte de Albacete profirió insultos racistas contra Vinicius Jr en los minutos previos al duelo de Copa del Rey correspondiente a los octavos de final de la competición. La estrella del Real Madrid fue increpada por un grupo de radicales del equipo manchego cuando pasaba el autobús del club blanco.

«Eres un mono, Vinicius eres un mono», cantaron en varias ocasiones estos aficionados del Albacete que demostraron una clara falta de civismo. No es la primera vez que el brasileño vive este tipo de comportamientos, pero no deja de ser llamativo que la estrella del Real Madrid jamás ha jugado un partido contra el ‘Queso Mecánico’ para ser recibido de esta manera.

🚨 CÁNTICOS RACISTAS contra Vinícius en Albacete. ¿Qué le ha hecho Vinícius a esta gente? VAYA VERGÜENZA 🤢🤢🤢pic.twitter.com/KhBuccYQu2 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 14, 2026

De hecho, Vinicius es el único gran nombre que ha entrado en la convocatoria de debut de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid. El técnico decidió dejar en Valdebebas a Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Thibaut Courtois. El brasileño, sin embargo, vivió en sus carnes un episodio poco agradable de racismo.