Xabi Alonso aparece ya como claro favorito en las apuestas para ser el nuevo entrenador del Liverpool

Las casas de apuestas ya sitúan a Xabi Alonso como próximo inquilino del banquillo del Liverpool. Después de su destitución como entrenador del Real Madrid, y ante las dudas que hay con Arne Slot, el tolosarra ha empezado a ganar enteros como futurible al banquillo de un estadio que conoce bien, el de Anfield. En verano de 2024, su nombre sonó con fuerza para sustituir a Klopp, pero decidió seguir en el Bayer Leverkusen y esperar al Real Madrid. Ahora, vuelve a sonar con fuerza para regresar a la Premier League y no sólo como entrenador red.

Lo demuestran los pronósticos, que, tras la destitución de Alonso, sufrieron una sacudida importante. Apenas se supo de la decisión del cese, en Betfair se dispararon los vaticinios de que Xabi retornaría a Inglaterra para ejercer, la temporada 2025-2026, como preparador de los reds. En apenas unos minutos se pasó de otorgar a su retorno a Anfield una probabilidad del 14% a una alta posibilidad del 40%. Más del triple de opciones de las que se le daban antes del despido. Y ya por entonces era el máximo favorito a dirigir al Liverpool, visto que, desde hacía meses, se ponía en entredicho su continuidad en el Real Madrid.

Ahora la distancia con su posible competidor por el puesto es gigantesca. Con Arne Slot en el alambre, el segundo candidato, según estos auspicios, aparece a muchísima distancia. Es Jurgen Klopp, al que en Inglaterra otorgan probabilidades de volver, aunque nada que ver con las que le dan a Xabi. En estos pronósticos de Betfair apenas acapara el 15% para ser el próximo entrenador del Liverpool. Es decir, que en Inglaterram, parecen tener claro que el destino de Xabi es volver a la que fue su casa o, al menos, a la Premier.

Xabi Alonso también suena en Mánchester

El ya ex entrenador del Real Madrid dejó huella en Inglaterra durante su etapa como futbolista, refutada después tras llevar a la gloria al Bayer Leverkusen, que ganó los primeros títulos de su historia con el guipuzcoano. Le sirvió para ganarse el respeto en los banquillos y ser candidato a los grandes equipos de Europa, que fijaron sus ojos en él. Tras su corto paso por el Bernabéu, son varios los equipos que siguen apareciendo como futuribles para el técnico y uno de ellos es el Manchester United.

Los red devils acaban de contratar a Michael Carrick como reemplazo del portugués Rúben Amorim. Ocurre que la decisión se ha tomado en la mañana del martes y el cese de Alonso fue el día anterior, el lunes a la tarde. En ese intervalo de tiempo, se produjo una situación llamativa: los aficionados en Reino Unido se volcaron en señalar durante horas a Xabi como un inmediato reemplazo para Amorim. Tanto es así, que también giraron las probabilidades, que pasaron de apenas un 4% a un 12%.

Ahora se ha confirmado que Carrick ha sido el escogido… pero sólo a corto plazo. Hasta final de temporada. Ahí se abre otra ventana de especulación para Xabi Alonso, al que también sitúan como un potencial candidato a dirigir al eterno enemigo del Liverpool de cara a la próxima temporada. Las probabilidades implícitas que le otorgan en Inglaterra a esta opción ya no son tan altas como poco después de su cese, pero se sitúan en un interesante 9%, lo que demuestra que Alonso cuenta con muchos partidarios en Reino Unido.

También en Manchester, en el City, el puesto de Guardiola se mantiene en constante revisión. De hecho, el catalán bromeó recientemente sobre el tema con la prensa. «¿Queréis despedirme? Sé que llevo 10 años y estáis aburridos de mí», vaciló el técnico, al que le resta un año de contrato más con los sky blue. Pese a ese horizonte lejano, en los pronósticos de Betfair tampoco se descarta un futuro de Alonso en el Etihad, con un 15% de probabilidades de que sea su próximo destino, seguido del Bayern de Múnich, ex equipo también del tolosarra, ahora pieza cotizada de los banquillos para la Premier League