Los mejores memes de la salida de Xabi Alonso del Real Madrid.

Xabi Alonso fue destituido en la tarde del lunes como entrenador del Real Madrid tras siete meses en el cargo. La salida del técnico del banquillo blanco se ha producido tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Álvaro Arbeloa, hasta ayer a cargo del Castilla, ocupará el lugar del que fuera su compañero en Liverpool y Real Madrid.

La sorpresa por la noticia ha sido grande entre los aficionados al fútbol. Sin embargo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Las críticas al despido de Xabi Alonso se mezclan con las que ha recibido la plantilla o con aquellos que celebran la llegada de Arbeloa al puesto de entrenador del primer equipo. Las redes sociales también se han inundado de memes en los que se ha bromeado con todas estas situaciones.

La situación política de Venezuela sigue siendo de actualidad en este inicio de 2026. Algunos usuarios no han desaprovechado la ocasión para bromear con el despido de Xabi Alonso y la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

OFICIAL🚨🇪🇸| Xabi Alonso acaba de ser capturado y extraditado hacia los ESTADOS UNIDOS pic.twitter.com/Hgg9HVvJD9 — Fabrizio Fauna (@FabrizioFauna) January 12, 2026

Los hinchas del Madrid venezolanos viendo que sacaron de su cargo a Maduro y a Xabi Alonso en el mismo mes pic.twitter.com/0yyFvjfIrO — DonTuki (@DonTucson) January 12, 2026

También se ha incidido en la brevedad de la etapa de Xabi Alonso al frente del Real Madrid. El club blanco hizo oficial su llegada el 25 de mayo del pasado año, comenzado su andadura en el Mundial de Clubes. El técnico tolosarra no ha cumplido ocho meses en el cargo hasta su reciente salida del equipo.

La mala relación de Xabi Alonso con varios jugadores de la plantilla ha sido uno de los motivos de su marcha. En las redes sociales también se ha bromeado con este tema, en referencia al mensaje de despedida de Xabi Alonso cuando anunció su retirada como futbolista. Otro aspecto que se ha destacado es el de una posible ‘cama’ por parte de estos jugadores.

Xabi Alonso’s post after leaving Real Madrid pic.twitter.com/QjzwJ7k0Yw — Troll Football (@TrollFootball) January 12, 2026

Que no le estaban haciendo la cama a Xabi Alonso… La cama: pic.twitter.com/ZrTxVKZonr — La ceja de Ancelotti (@CejaDiCarletto) January 12, 2026

La salida de ex técnico del Bayer Leverkusen del banquillo merengue supone la llegada de Álvaro Arbeloa, técnico del Castilla desde el pasado verano y que deja al filial blanco en puestos de play-off de ascenso a Segunda División. Para algunos usuarios, la solución a los problemas del equipo va más allá de un cambio de entrenador.

Los madridistas cuando se den cuenta que el problema del Real Madrid no era Xabi Alonso (con Arbeloa va a pasar lo mismo)pic.twitter.com/Eogm0KyFtL https://t.co/dbX5U9Eqgx — Padronso (@TitoPadronso) January 12, 2026