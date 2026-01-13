Valdano analiza la llegada de Arbeloa al Real Madrid: «A Xabi le vi inestable e incómodo»

Jorge Valdano conoce a fondo diferentes posiciones dentro de la estructura del Real Madrid. El argentino ha ejercido como futbolista, entrenador y parte de la directiva del club de Concha Espina. El ex jugador ha analizado la salida de Xabi Alonso del banquillo merengue y la llegada de Álvaro Arbeloa. Valdano ha reconocido que vio al técnico donostiarra «inestable e incómodo» desde sus primeros días al frente del equipo.

Uno de los momentos clave que destaca Valdano sobre la débil posición de Xabi Alonso en el Real Madrid es el discurso navideño de Florentino Pérez. «Nunca ha sentido que tenía el apoyo del club. En Navidades, cuando Florentino no le nombró en el discurso, la situación desde ese momento me pareció especialmente delicada», ha señalado Valdano. El ex futbolista también ha hablado de los problemas de lesiones que ha sufrido el banquillo, con bajas importantes como las de Militao, Carvajal o Trent Alexander-Arnold.

Otro de los motivos que Jorge Valdano remarca como parte de los problemas del Real Madrid es la ausencia de un mediocentro que haga jugar al equipo. «Carece de un estratega, y todos sabemos la importancia que eso tiene. A veces, un sólo jugador puede provocar un funcionamiento más armonioso. El Real Madrid no tiene a ese jugador. Xabi buscó distintas fórmulas y no podemos decir que no lo haya intentado», ha explicado el argentino sobre un vacío que el conjunto blanco no ha llenado desde la marcha de Toni Kroos.

Valdano y la llegada de Arbeloa

Sobre el sustituto de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid, Jorge Valdano ha puesto en valor la experiencia de Álvaro Arbeloa dentro del club. «Conoce el club a fondo, porque hace años que está dentro de la institución», ha iniciado el ex entrenador merengue su exposición en el programa El Tercer Tiempo de Movistar. Arbeloa dio sus primeros pasos como futbolista en la cantera blanca, debutando con el primer equipo en 2004. El salmantino regresó al club en 2009 desde el Liverpool y se mantuvo como jugador merengue hasta 2016.

El comienzo de su carrera en los banquillos también fue en Valdebebas. Desde el Infantil A, donde se inició en 2020, Arbeloa ha escalado a base de éxitos en la cantera hasta coger el mando del Castilla el pasado verano. Ahora, afronta el reto del primer equipo, como ya hicieron en los últimos años Zidane o Solari. «Conoce a Xabi, de manera que tiene una sobreinformación sobre todo lo que ocurre en el equipo. Sólo queda esperar a ver cómo es capaz de armar un equipo competitivo que sea protagonista en todas las competiciones, como se pide en el Real Madrid», ha señalado Valdano sobre la llegada de Arbeloa al banquillo del conjunto merengue.