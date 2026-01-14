El Madrid tensará la cuerda con la Euroliga hasta el final: espera una ‘wildcard’ como puente a la NBA

El Real Madrid va a tensar la cuerda hasta el final con la Euroliga hasta que se rompa por alguno de los dos lados. El club blanco no tiene en mente renovar su contrato como equipo con plaza fija en el campeonato continental, y mucho menos para los próximos 10 años, requisito indispensable del organismo. Esto se debe, principalmente, al proyecto que lidera para traer la NBA a Europa a partir de octubre de 2027.

Por lo cual, para rellenar el calendario de partidos contra equipos extranjeros en la hipotética última temporada antes de la fecha fijada para el desembarco del modelo de competición estadounidense, el Real Madrid quiere alargar su presencia mediante una wildcard, es decir, una invitación brindada por parte del resto de clubes con plaza fija en la Euroliga (Barcelona, Baskonia, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce, Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, Olimpia Milano, Bayern de Múnich, Maccabi Tel Aviv, Asvel y CSKA Moscú –vetado por la invasión de Rusia a Ucrania–).

Ésta, debería llegar antes del plazo límite al que la entidad madridista se acoge legalmente, que es el próximo 30 de junio, día en el que finaliza el curso 2025-26. Por tanto, la intención del Real Madrid es no dar una respuesta definitiva, que su silencio se convierta en un ‘no’ a la Euroliga y que eso a la larga se traduzca en la expansión de la NBA al viejo continente con una nueva competición. «Cosas más raras se han visto», responden fuentes del campeonato cuando se les pregunta si un ‘sí’ blanco ya lo ven imposible.

El Real Madrid, junto al comisionado de Estados Unidos, está regando en distintas capitales de Europa como París, Londres o Berlín, pero sabe el riesgo que asume y es que en muchas de ellas habría que fundar clubes casi desde la nada. Y decimos casi porque creaciones como podrían ser un PSG, Manchester City o Roma surgirían a través del sustento de los equipos de fútbol y su marca, algo que aseguraría la masa social y afición.

Real Madrid y Euroliga, más lejos

Indudablemente, la directiva blanca y Sergio Rodríguez tienen bien atada su propuesta, si no sería imposible renunciar a algo tan grande como la Euroliga, pero también son conscientes de que el riesgo a fracasar a largo plazo con una competición descafeinada a nivel deportivo no es el único al que se exponen. También en el futuro próximo, en el escenario más negativo, podrían quedarse durante una temporada –si finalmente la NBA arranca en octubre de 2027– en la Champions League (BCL).

Una competición cuyos brazos armados, a día de hoy, son equipos de menor nivel a los blancos como el Alba Berlín, que renunció a la Euroliga tras su participación el pasado curso, Unicaja Málaga, vigente campeón, o Galatasaray. ¿El Real Madrid estaría dispuesto a jugar un año entero contra conjuntos no élite sin la certeza, además, de regresar a una gran competición al siguiente curso?

Pues ese está siendo el argumento central de la Euroliga en las habituales reuniones que mantiene con el club blanco y el resto de fundadores. De cualquier modo, fuentes de la competición aseguran a este periódico que «el Madrid es el Madrid», y que ambas partes se interesan mutuamente. De ahí que la entidad madridista también esté jugando la baza de esperar esa invitación prorrogable en el tiempo que dure la gestación de su soñada NBA Europa.