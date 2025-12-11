El Real Madrid se abona al sufrimiento pero vence a Baskonia y alarga la racha en la Euroliga

El Real Madrid demostró este jueves que también sabe sufrir y lo hizo para ganar al Baskonia, sumando su cuarta victoria consecutiva en la Euroliga, la novena en 15 jornadas (94-87). Los de Sergio Scariolo se levantaron de cada una de sus desconexiones en un partido que tuvieron que matar hasta en tres ocasiones, porque su rival también se reanimó en todas las situaciones de desventaja.

Facundo Campazzo pasó de la nada a todo para convertirse en el mejor de los blancos (16 puntos, tres rebotes y cinco asistencias), con permiso de Mario Hezonja (17, 5, 3) en otra seria actuación del croata, y ya van unas cuantas. Theo Maledon, en su línea (15,3, 2), Walter Tavares, Gaby Deck… y Alberto Abalde, que se llevó una de las mayores ovaciones desde que juega en el Movistar Arena tras un partidazo. Todo ese arsenal para hacer frente a un bestial Luwawu-Cabarrot (20, 5, 3)

El Real Madrid recibía este jueves al único rival capaz de batirle en toda la Liga, pero lo hizo fuera, no en casa, donde los blancos sólo han cedido contra el Panathinaikos en toda la temporada. La carta de presentación fue genial por parte de ambos, pero Paolo Galbiati no quedó contento pese a los tres triples de su equipo en menos de dos minutos y se cargó su quinteto inicial de un plumazo antes de que Scariolo hiciese un sólo cambio.

En la primera pausa los blancos ya ganaban de cuatro (15-11) tras un gran arranque de Abalde y Tavares, pero los vascos reaccionaron con la entrada de Matteo Spagnolo, canterano madridista, y Luwawu-Cabarrot para hacer un buen parcial que dejaba un inicio de partido muy igualado con ligera ventaja para el Real Madrid al final del primer cuarto (24-23).

Baskonia se levanta casi siempre ante el Real Madrid

Simmons confirmó que Baskonia iba en serio con cinco puntos de salida en el segundo cuarto que propulsaban a su equipo, que se aprovechaba de un Madrid flojo en defensa y apoyado en los chispazos de Andrés Feliz y Hezonja. Baskonia acababa casi todas de tres y gracias a ese casi único recurso el equipo blanco frenó a su oponente (4/17 en la primera parte).

Los de Scariolo probaron menos esa suerte, porque estaba visto que no les funcionaba (2/8). Aunque a decir verdad si se fueron ganando al descanso fue por un triple al final de Feliz (42-39). El Real Madrid salió de vestuarios mucho más serio en defensa, una mejoría que encarnó Chuma Okeke, y más acertado de tres. Así consiguió escaparse hasta la máxima de 10 de ventaja (53-43) después de dos triples seguidos de Hezonja y Campazzo.

El argentino, que no estuvo para nada fino en la primera parte, dio un impulso a su equipo en el inicio de la segunda. Pero Luwawu-Cabarrot no dejó al Real Madrid confiarse y con un triple que le convertía en el máximo anotador provisional metía de nuevo a Baskonia en la pelea. Y cuando los blancos volvían a despegarse, los árbitros demandaron su cuota habitual de protagonismo, con el Palacio entonando una vez más el «¡Euroliga mafia!»

Una falta sobre Feliz que era clarísima y eran tres libres se tardó una eternidad en otorgar porque se empeñaron en encontrar una antideportiva de Deck que no existió y una falta en ataque clara de Luwawu-Cabarrot se señaló como falta en contra del Real Madrid. Scariolo, que ya estaba caliente desde el primer cuarto, no se lo creía. Aun así, el empuje de Maledon permitió a los blancos marcharse con la máxima ventaja al último parcial (71-60).

Gran último cuarto

El Real Madrid volvió a cortocircuitar en el último cuarto con un 5-17 de salida, Usman Garuba a golpes con el banquillo tras el cambio y Sergio Llull y Campazzo intercambiando opiniones con algún aficionado en la grada… El caso es que Baskonia igualaba el partido con tres triples seguidos de Markus Howard en su escenario favorito y la respuesta blanca no pudo ser más enérgica.

Abalde y Hezonja por partida doble con tres penetraciones directas al aro ponían patas arriba el Palacio y devolvían a Galbiati al camino de la amargura. Campazzo puso la puntilla al Baskonia con cinco puntos seguidos.