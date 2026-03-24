El Real Madrid enmudece al Hapoel y vuelve a ser tercero en la Euroliga

El Real Madrid derrotó al Hapoel Tel Aviv en un enfrentamiento directo entre cuarto y tercero por ser cabeza de serie en los play off (92-83). Los de Sergio Scariolo escalan a la tercera posición, arrebatándosela a su rival, tras cumplir con creces en el primer asalto de esta doble jornada. Los blancos firmaron una de sus mejores actuaciones en defensa de la temporada para aplacar al equipo israelí en un partido que se jugó sin público en el Palacio de los Deportes.

Mario Hezonja, máximo anotador con 15 puntos y partidazo en defensa (10 rebotes y tres asistencias para 23 de valoración), decantó la balanza a favor de los blancos al inicio de la segunda parte después de que Facu Campazzo (11+5 y 16 créditos) pusiese a los suyos en una ventaja que ya no soltarían. Théo Maledon (13+6+3 y 19) se dio un homenaje en la segunda parte con el choque ya decidido.

El Real Madrid salió claramente mejor que el Hapoel al partido que el Gobierno convirtió en pachanga de entrenamiento. Campazzo lideraba a los blancos con acciones individuales, exprimiendo a Oturu cuando atacaba y secando a Micic atrás. El argentino, con 10 puntos seguidos, y un triple de Chuma Okeke, que se lo tiró todo (2/6), para el 15-10 forzaron a Itoudis a reajustar su planteamiento a los cinco minutos.

Elijah Bryant metió al Hapoel en el partido con siete tantos, pero los de Scariolo aprovecharon dos minutos de sequía israelí para recuperar los cinco de ventaja al término del primer cuarto (24-19). El quinteto suplente llevó en volandas al Real Madrid y Sergio Llull, con una mandarina inexplicable, y Maledon ponían la máxima del primer tiempo después de que Itoudis tratara de espabilar a los suyos por segunda vez en la primera parte (41-28).

Paliza del Real Madrid al Hapoel en la primera parte

Chris Jones fue el único que apareció antes del descanso con siete tantos seguidos para mantener con vida a los israelíes, pero los blancos, gracias a su defensa (20-14 en rebotes) y al dominio de la zona, lo tenían muy de cara para llevárselo en la segunda mitad (45-35). El Real Madrid seguía sin mostrar fisuras a la vuelta y se llegó a escapar a los 18 de ventaja en el tercer cuarto.

Hezonja, Alberto Abalde, Okeke y Andrés Feliz encarnaban la mejora del acierto exterior, mientras el Hapoel resistía amén de los chispazos de Micic, Bryant y Oturu y llegaba con un hilo de vida al último cuarto (71-60), pero el Real Madrid lo mataría rápido. Lo hizo, de nuevo, con sus suplentes.

Buenos minutos de Maledon, Trey Lyles y Gaby Deck, que hurgaron en la herida del conjunto de un Itoudis que se dedicó más a abroncar a su banquillo y a picarse con el contrario que a levantar a los suyos. El Hapoel, al menos, maquilló en el marcador en los minutos finales y cuatro de sus jugadores se metieron en dobles dígitos: Motley (13 puntos), Jones (15), Bryant (13), Edwards (10) y Oturu (10).

El Real Madrid no necesitó ni el empuje del Palacio y la mejor versión de Edy Tavares o Usman Garuba para lograr su vigesimoprimera victoria en la Euroliga y un 16-1 como local con el que apunta a un récord histórico en la competición. El equipo blanco sigue escalando y colocándose en la mejor posición posible de cara a las semanas en las que se jugará el pase a la Final Four. El jueves recibirá al Anadolu Efes de Pablo Laso, que ya estaba desahuciado mucho antes de su derrota de este jueves en Barcelona (78-71).