Los vecinos alucinan con el blindaje del Palacio de los Deportes: «Ya sabemos dónde van nuestros impuestos”

Los vecinos de la calle Goya, en Madrid, muestran su sorpresa a OKDIARIO cuando se les pregunta si conocen la causa de que este martes tengan que cambiar su ruta habitual para regresar a casa debido al amplísimo dispositivo policial que rodea el Palacio de los Deportes y sus alrededores debido al boicot del Gobierno al Real Madrid-Hapoel Tel Aviv.

El partido de la Euroliga de baloncesto fue decretado de alto riesgo y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ordenó que se disputase a puerta cerrada, como hace dos meses en la visita del Maccabi israelí al Real Madrid. A las 19:30, hora y media antes del inicio del encuentro, se ha convocado una manifestación contra Israel a las puertas del Movistar Arena, en la plaza Felipe II.

Y como decimos, decenas de personas que trataban de acceder a sus domicilios por la calle que siempre circulan se toparon con la Policía y los distintos cuerpos de seguridad, que les pidieron ir por otro lado. «A esto van nuestros impuestos», decía al micrófono de OKDIARIO alguno de ellos. Otro, directamente, se sorprendía: «¿Es por un partido de baloncesto?»

Así fue el cordón en el Palacio

A los más afortunados que residieran justo en las calles cortadas por el cordón policial, como Fuente del Berro, la Policía les solicitaba el DNI y podían acceder como cualquier día. El altísimo blindaje del Palacio se debe a que el Gobierno no ha querido garantizar la seguridad de los jugadores del equipo israelí cuando perfectamente se podría disputar el encuentro con público a modo de boicot contra Israel y propaganda para Palestina.