Pinchazo en el intento de boicot al Real Madrid: ni Podemos se presenta para protestar contra Israel

Podemos dio plantón a la manifestación contra Israel convocada este martes a las 19:30 horas a las puertas del Palacio de los Deportes con motivo del partido del Real Madrid de baloncesto contra el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga. Ningún miembro del partido de extrema izquierda se personó en la protesta a favor de Palestina en la plaza Salvador Dalí tan sólo meses después de pedir, sin éxito, la suspensión del anterior encuentro de los blancos ante el otro equipo israelí, Maccabi.

Aquello ocurrió el 8 de enero y dos meses después ni rastro de la plana mayor de Podemos, que intentó boicotear el Real Madrid-Maccabi. El partido de este martes, en el que el equipo que visita el Palacio es el Hapoel, se jugará sin público. El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, lo declaró de alto riesgo y finalmente, como el anterior, se disputará a puerta cerrada.

Ni Ione Belarra ni Pablo Fernández, quienes sí estuvieron en la manifestación de enero, apoyaron a los manifestantes propalestinos, que desde hora y media antes del inicio de la cita en el Movistar Arena se movilizaron con cánticos contra Israel y un equipo de baloncesto que nada tiene que ver con la guerra en Oriente Medio.

«Es la cosa más ridícula que he visto en mi vida», decía un agente de la Policía Nacional a este periódico. Los vecinos también alucinaban con semejante despliegue para una manifestación de la que apenas participaron 150 personas. «¿Sin afición por esto? ¿En serio?», se preguntaban algunos.

Martín explicó este martes ante los medios que la decisión de jugar sin aficionados en las gradas responde a las recomendaciones de la Policía Nacional, que ha previsto un refuerzo especial del dispositivo de seguridad para este partido a la altura de las grandes noches de Champions League en el Santiago Bernabéu.

Podemos no va a la manifestación

Colectivos propalestinos y contrarios al «genocidio» atribuido a Israel en la Franja de Gaza impulsaron a través de redes sociales una convocatoria de protesta en Felipe II bajo el lema ‘Por genocida, fuera Israel del baloncesto’. Los propalestinos sostienen que el Real Madrid-Hapoel «no se debe jugar». «Jugaremos al baloncesto que queremos, porque el baloncesto real no juega con el genocidio», reivindica el grupo de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS Movement).