Así llega el Real Madrid al Palacio: superdispositivo policial del Gobierno para el partido a puerta cerrada

Dispositivo policial casi sin precedentes para el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv El Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid presentaba un aspecto insólito para un partido de baloncesto, que se jugará a puerta cerrada. Pese a no haber público, por el intento de boicot del Gobierno, se ha desplegado un amplísimo dispositivo de seguridad que, en palabras de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a OKDIARIO, es «de las cosas más ridículas» que han visto nunca.

Nuestras cámaras captaron la llegada del conjunto madridista al Movistar Arena, donde se jugaba el partido de la máxima competición continental. Lo hizo sin gente en los alrededores, puesto que el partido se jugaba a puerta cerrada para evitar incidentes por parte de la afición, al tratarse de un equipo de Israel. En la plaza Felipe II había una manifestación convocada en favor de Palestina a la que no asistieron ni un centenar de personas. De hecho, ni siquiera acudió ningún representante de Podemos.