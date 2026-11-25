En junio de 1969, Jim Bishop, un joven de Estados Unidos, empezó a levantar una pequeña casa de piedra en un terreno rodeado de bosque en Colorado. Aquella obra familiar creció con los años hasta convertirse en el Castillo Bishop, un castillo que el propio Bishop construyó prácticamente solo durante medio siglo.

Según la web oficial de Castillo Bishop, que lo presenta como el mayor proyecto del mundo hecho por un solo hombre, los trabajos duraron desde 1969 hasta 2019.

Sin embargo, Jim Bishop murió el 21 de noviembre de 2024, cinco años después de colocar las últimas piedras de su castillo.

El joven de Estados Unidos que levantó un castillo de piedra casi sin ayuda

El Castillo Bishop se alza en las montañas Wet, a más de 2700 metros de altitud, junto a la carretera estatal 165 y dentro del Bosque Nacional San Isabel, en Colorado. Su creador lo levantó «una piedra, un tronco y una soldadura cada vez, por un solo hombre», tal como recuerda la propia web del monumento.

La historia empezó una década antes. En 1959, con solo 15 años, Jim Bishop encontró a la venta una parcela de una hectárea junto a esa carretera, rodeada por tres lados de bosque público. Sus padres la compraron con los 450 dólares que el chico había ahorrado con su trabajo en el negocio familiar de herrería ornamental.

Durante unos diez veranos, Bishop y su padre, Willard, prepararon el terreno para construir allí una casa de campo familiar. En junio de 1969 empezaron una cabaña de piedra con un depósito de agua, un muro de roca y ventanas en arco. Los visitantes que pasaban por la zona decían que parecía un castillo.

¿Cómo se convirtió una cabaña de piedra en un castillo en Colorado?

Hacia 1972 ya se hablaba de un castillo cerca de San Isabel, y una pareja que viajaba en plena tormenta paró en la finca para preguntar cómo llegar hasta él.

En la primavera de 1973, Jim Bishop cavó unos cimientos hasta llegar a la roca madre. A partir de ahí, el proyecto no dejó de crecer. Su padre le preguntó qué hacía en ese momento. «La gente quiere un castillo y yo les voy a construir un castillo», le contestó el joven.

Sin embargo, Willard Bishop no compartía esa idea. «¡Eso es demasiado trabajo! Vinimos a las montañas para alejarnos de la gente, ¿y ahora quieres construirles un castillo?», le reprochó. Pese a esa oposición, el hijo siguió adelante con las obras y, durante los primeros años, las pagó de su propio bolsillo.

La enciclopedia SAH Archipedia, de la Society of Architectural Historians, destaca que Bishop levantó el castillo sin planos ni formación en arquitectura. Usó piedra recogida y lo decoró con hierro forjado del taller de su padre. Hoy, un gran dragón de hierro asoma por encima de unos muros de 21 metros de altura.

Más tarde, Jim Bishop empezó a aceptar donaciones, aunque nunca quiso cobrar entrada. Su intención era que el castillo fuera un lugar de libertad al alcance de cualquiera. Esa idea sigue vigente hoy, ya que la visita es gratuita y el monumento se mantiene con las aportaciones voluntarias del público.

De joven, Jim Bishop dejó el instituto después de que un profesor le dijera: «¡Nunca llegarás a nada, Jim Bishop!».

Aquel comentario, y las dudas de quienes no creían en él, alimentaron su determinación. En una entrevista, el constructor explicó que quería «ver cuánto tiempo puedo vivir y qué puedo construir con mis manos».

Los últimos años de Jim Bishop y el futuro del castillo de Colorado

La enfermedad de Parkinson marcó la última etapa del constructor. En 2019, ya muy debilitado, Jim Bishop colocó pequeñas piedras sin cemento a lo largo de varios tramos de la Gran Muralla del castillo. Sin saberlo, aquel fue su último trabajo en el monumento que había levantado durante cinco décadas.

Aun así, Bishop mantuvo la costumbre de recibir a los visitantes y contarles historias, muchas sobre su esposa. Durante esos años, su hijo Daniel y su nuera se ocuparon de su cuidado en el día a día.

En 2023, tras una hospitalización, Bishop se trasladó a una residencia de cuidados. Allí dibujaba castillos para quienes iban a verlo. Murió el 21 de noviembre de 2024, cinco años después de dar por terminado su trabajo en el Castillo Bishop.

Actualmente, Daniel Bishop ejerce como encargado del castillo, una tarea que asumió hacia 2018. Su plan es conservar el monumento tal y como está y terminar la torre de Roy, además de otros proyectos que su padre dejó pendientes.

El Castillo Bishop abre todos los días del año, en el número 12705 de la carretera 165, en Rye (Colorado). La entrada es libre, aunque cada visitante accede bajo su propia responsabilidad.