En abril de 1879, el cartero rural Ferdinand Cheval tropezó, a sus 43 años, con una piedra de forma extraña en un camino de Hauterives, en el sureste de Francia. La recogió y la guardó.

Sin embargo, a partir de su encuentro, empezó a reunir el material de un palacio que levantó solo, sin ayuda de nadie, durante las tres décadas siguientes.

Según la web oficial del Palacio Ideal del cartero Cheval (Palais idéal du facteur Cheval, en francés), la obra quedó terminada en 1912, después de 33 años de trabajo. En 1969, el ministro de Cultura André Malraux clasificó el edificio como Monumento Histórico de Francia, casi 90 años después de aquella primera piedra.

¿Cómo construyó un cartero de Francia un palacio con las piedras de su ruta?

Cheval levantó el palacio sin formación de arquitecto ni de escultor. Trabajaba de noche en su huerto, a la luz de una lámpara de petróleo, al terminar sus jornadas de reparto. Según Sciencepost, por la tarde volvía a buscar las piedras que había visto durante el día, las amontonaba y las clasificaba, sin ningún plano previo.

El material salía de su propia ruta. Cheval, que era hijo de campesinos humildes y antiguo panadero, entró en la administración de Correos en julio de 1867. Lo destinaron a Hauterives, con un recorrido diario a pie de unos 33 kilómetros, de acuerdo con el portal ACPresse.

Al día siguiente de aquel primer tropiezo, encontró otras piedras todavía más singulares. A partir de ahí, recogió piedras, conchas y fósiles, que unía con mortero de cal.

La gran inscripción del palacio dice que su trabajo duró más de 10.000 días, 93.000 horas y 33 años de penurias entre 1879 y 1912.

Según The New York Times, el cartero sumaba unos ocho kilómetros diarios a su recorrido para buscar piedras, que cargaba en una carretilla. En el pueblo lo consideraban un loco, pero a él no parecía importarle.

«Sabía que a lo largo de la historia los hombres que no fueron comprendidos han sido ridiculizados, incluso perseguidos», afirmó Cheval en un texto.

Un templo hindú, un chalé suizo y un castillo medieval en el palacio del cartero Cheval

Cheval inventaba la obra sobre la marcha. Se inspiraba en las postales y las revistas ilustradas que repartía cada día. Él mismo explicó el origen de la idea en sus cuadernos con una frase que se hizo célebre: «Para distraer mis pensamientos, construía en sueños un palacio de hadas…».

El resultado mezcla estilos de varios continentes y culturas. Un templo hindú aparece junto a un chalé suizo. Este está junto a la Maison Carrée de Argel y, a su lado, se alza un castillo medieval, con una mezquita árabe en medio. Según Cheval, los espíritus protectores del lugar eran Julio César, Arquímedes y Vercingétorix.

Por los muros asoma además un bestiario de pulpos, caimanes, elefantes, osos y aves, junto a figuras de gigantes y hadas. El conjunto mide unos 12 metros de alto y 23 de largo, y no es habitable. El nombre de Palacio Ideal llegó tras el encuentro de Cheval en 1904 con el poeta alpino Émile Roux Parassac.

La tumba que el cartero Cheval levantó en el cementerio de Hauterives

Con el palacio terminado, Cheval quiso que lo enterraran dentro, en un espacio que llamaba «la tumba egipcia». La administración no lo autorizó, porque la ley francesa no permitía inhumar a alguien fuera de un cementerio. Compró entonces una parcela en el cementerio municipal de Hauterives.

Allí repitió el método del palacio. Durante ocho años levantó el mausoleo familiar, al que bautizó como la tumba del silencio y del reposo sin fin, según Paris la Douce. Cheval murió el 19 de agosto de 1924, a los 88 años, y descansa en esa última obra. La tumba es Monumento Histórico desde el 23 de mayo de 2011.

Del interés de los surrealistas a Monumento Histórico de Francia

En vida de Cheval, el palacio ya atraía curiosos. En 1905 se abrió un registro de visitantes, y cuando un fotógrafo empezó a vender postales del edificio, el cartero lo demandó, ganó el pleito y editó sus propias postales.

Más tarde llegaron los artistas. En 1928, el escritor y cineasta Jacques-Bernard Brunius descubrió el palacio. Gracias a él, una imagen del edificio entró en 1936 en una exposición sobre surrealismo del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). André Breton lo visitó y Picasso llenó un cuaderno con 12 bocetos inspirados en la obra.

Sin embargo, en 1968 el escritor Jean Dutourd advirtió en Le Figaro que el Palacio Ideal se caía a pedazos. Al año siguiente, Malraux lo clasificó como Monumento Histórico. Para el ministro, era «el único representante en arquitectura del arte naíf».

Desde 1994, el palacio pertenece al municipio de Hauterives. En 2020, pese a 129 días de cierre por la pandemia de Covid-19, recibió casi 190.000 visitantes. Ese año, quedó segundo en el concurso de la televisión pública francesa en el que el público elige su monumento favorito.