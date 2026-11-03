Axel (43 años) vive en un palacio del siglo XV abandonado en la montaña asturiana: «Por lo que cuesta una casa en Madrid aquí te compras casi una aldea entera»

Axel Conenna tiene 43 años, nació en el sur de Argentina y vive en un palacio perdido en la montaña de Asturias. El edificio pasó años vacío hasta que sus dueños se lo confiaron para un proyecto que busca repoblar las aldeas de la zona.

Así se lo contó al periodista Diego Revuelta, que en septiembre de 2026 publicó la visita en un vídeo de su canal de YouTube.

«Por el precio que vos puedes comprar un piso en Madrid, acá no te digo que te compras una aldea, pero más o menos», contó Axel sobre los precios de la zona.

Un argentino de 43 años vive en un palacio de más de 500 años en Asturias

El palacio de Sofelguera está en La Parte, en la parroquia de Ques, del concejo de Piloña. Según Axel, tiene más de 500 años y pasó por una remodelación en 2023. Aún conserva una chimenea con el escudo de la casa y la capilla de Santa Rita, la cual sigue intacta.

Según la guía de Asturnatura, el conjunto figura en el inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias. La capilla guarda un retablo del siglo XVI, fecha probable de su construcción.

En la planta baja, Axel organiza la vida diaria del proyecto, con una barra para los desayunos y vistas a un valle con una aldea casi a cada kilómetro. «Este lugar estuvo mucho tiempo desocupado», recordó el argentino.

¿Cómo llegó Axel a vivir en un palacio de Asturias?

La historia para Axel arrancó en Mallorca. Allí, según contó, perdió mucho dinero con las criptomonedas y atravesó un cuadro de depresión.

También relató que, desde los 18 años, anota sus sueños cada mañana, y una noche escribió la palabra Asturias, una región que nunca había pisado. Tras el sueño, llegó en coche con unas 120 respuestas negativas de inmobiliarias a sus correos.

Al final, lo llamó la dueña de una casa a la que había escrito meses antes. En 48 horas, Axel alquiló esa vivienda de 90 metros cuadrados, a 500 metros del palacio, por 150 euros al mes.

Durante tres años, Axel limpió gallineros, trabajó en huertos y en una obra, y sirvió como camarero mientras se formaba para trabajar en remoto. Hoy, la casa cuenta con fibra óptica de 1 giga y sigue teniendo una cocina clásica y económica de carbón y leña.

Al año de su llegada, un vecino le consiguió el teléfono de los propietarios del palacio de Sofelguera. Axel quedó con ellos para tomar un café y, un año después, le dieron la oportunidad de llevar allí su proyecto de repoblar las aldeas.

El proyecto para repoblar la España vaciada desde Asturias

«Estoy obsesionado con repoblar la España vaciada», explicó Axel. En el palacio organiza encuentros de unos tres días para personas que quieren mudarse al entorno rural o empezar a trabajar online desde allí. Él mismo cocina para los asistentes, ya que suma 20 años de experiencia en hostelería.

Según sus cálculos, Asturias tiene unas 6000 aldeas, de las cuales 700 están abandonadas y otras 300 tienen un solo habitante. Axel, quien es hijo de italianos y cuenta con pasaporte de ese país, cree que esas aldeas vacías pueden acoger a latinoamericanos que quieren emigrar a Europa y abrir allí sus negocios.

Uno de los primeros en llegar fue Ibón Berasategui, un entrenador online de 32 años de San Sebastián. Paga 100 euros al mes de alquiler y calcula que sus gastos no llegan a 300 euros, sin contar otros 300 de la cuota de autónomo. «Si te gusta el campo, la naturaleza (…), vente, prueba», aconsejó.

Por su parte, Josefina nació en la aldea, se marchó a Gijón a los 25 años y volvió al jubilarse. Vive en la casa de sus abuelos, que data de 1600. «Es muy agradable tener algo de compañía», contó a Revuelta.