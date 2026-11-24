Pedro Sánchez se ha enfundado la camiseta de la selección española de Lamine Yamal horas después de que Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y aficionado del Espanyol declarado, dejara claro en una entrevista que la estrella del Barcelona le «cae un poco mal». El presidente del Gobierno quiso así utilizar la figura del futbolista para arañar algunos votos antes de las elecciones que se celebran este domingo 29 de noviembre.

La última de Pedro Sánchez ha sido ponerse la camiseta de la selección española de Lamine Yamal. El presidente del Gobierno sigue buscando votos a la desesperada para poder seguir en el cargo durante otra legislatura y ahora ha querido enarbolar la bandera de la selección campeona del mundo y de su estrella para poder ganarse unos cuantos votos de los aficionados culés de Barcelona y del resto de España.

«Yo me pondría la camiseta de cualquier jugador o jugadora de la Selección Española de Fútbol», escribió Sánchez en un mensaje en el que dejó claro que: «Porque eso es España, un país plural y diverso». Este mensaje lo acompaño de un vídeo en el que aparece poniéndose la camiseta de la selección española con el 19 de Lamine Yamal y después señalándose el nombre y el número. Una imagen que resume lo que está siendo esta campaña para el líder socialista.

Pedro Sánchez se pone la camiseta de Lamine Yamal

Esta actuación de Pedro Sánchez ha venido a colación de una entrevista que ha concedido al periódico Mundo Deportivo, en la que ha intentado ganarse algunos votos de los futboleros y amantes del deporte. «Recordamos con emoción los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Hoy creo que España está más que preparada que nunca para volver a ser sede olímpica», ha dicho en esta entrevista.

Yo me pondría la camiseta de cualquier jugador o jugadora de la Selección Española de Fútbol. Porque eso es España, un país plural y diverso. Os dejo, para cerrar el día, mi entrevista en @mundodeportivo 👇

https://t.co/VgBcIDDvOD https://t.co/P2cTDkoUJ8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

En esta entrevista también ha dejado claro que «la final del Mundial 2030 se celebrará en España» y que «a diferencia de Albiol, yo sí que me pondría la camiseta de Lamine y de cualquier jugador de la selección española. Vote a quien vote, piense como piense o rece a quien rece».