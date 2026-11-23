El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, ha hablado sobre el caso Negreira y ha señalado que «los principales perjudicados» son los árbitros. «Nos ha hecho mucho daño, nos sigue haciendo mucho daño a nuestro prestigio y a todo», ha señalado en la Gala del Arbitraje celebrada en Madrid. Ha señalado que tienen que mirar a futuro y que, aunque tienen «margen de mejora», hoy por hoy «el arbitraje español goza de buena salud».

En las declaraciones de Soto sobre el caso Negreira, ha señalado que «vivimos en un Estado democrático, de derecho, donde las leyes y los jueces están para hacer justicia», por lo que confía «mucho en la Justicia» y en que «cada uno tenga la pena o no pena que le corresponda».

«Cuando digo que tenemos pasar página, es que no podemos anclarnos en ese pasado. Tenemos que avanzar, seguir arbitrando y nosotros olvidarnos y mirar a futuro», ha señalado, además de calificar la actitud de Enríquez Negreira durante el tiempo en que estuvo cobrando del Barcelona como «no moral».

Sobre el nivel del arbitraje español, ha destacado que «todo se cuestiona» tanto «en España, en Champions o en el Mundial» y que los árbitros están «en el foco de todos». El presidente de los árbitros ha reflejado que el Comité está «abierto a todo el mundo» y que esa es una de las claves para mejorar.

«Tenemos que trabajar y demostrar en el campo que el arbitraje español goza de buena salud. Tenemos que mejorar y margen de mejora. Estamos muy contentos y esperanzados de poner al arbitraje en el top mundial. Hay que liderar el arbitraje en el mundo y es uno de mis objetivos. Estamos haciendo cosas que son muy novedosas para lograr esa transparencia y limpieza», ha finalizado.