Un pensionista se ha hecho viral después de una proclama sobre las pensiones que lanzó durante una intervención en un programa de televisión. Este jubilado mandó un mensaje a los políticos para que hagan cumplir con lo que dice la Constitución en todo lo que respecta a las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social en España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las pensiones y lo que ha dicho este jubilado.

Las pensiones están en el debate político antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. A pesar de que desde el Gobierno lo vean de color de rosa en lo que respecta a la nómina de más de seis millones de jubilados, lo cierto es que España se enfrenta a un problema grave en la próxima década ante la llegada de millones de baby boomers a la edad para acceder a la jubilación. Esto supondrá un gran estrés para la maltrecha hucha de las pensiones, que habrá que ver si es capaz de soportar la llegada de millones de jubilados al sistema conforme aumenta la esperanza de vida.

Por ello, en los últimos años se vienen tomando decisiones para intentar hacer que el sistema sea sostenible, como puede ser retrasar la edad de jubilación, penalizar a los trabajadores que adelanten la retirada o bonificar a los que la demoren. En resumen, se intenta que el mayor número de personas estén cotizando dentro de la Seguridad Social y alarguen su jubilación. Así que, de primeras, en 2027 la edad de jubilación se retrasa hasta los 67 años para los que no cumplan con 38 años y seis meses de cotización durante la vida laboral.

Un pensionista se lanza a por los políticos

«Lo primero que hay que exigirles es cumplir y hacer cumplir la Constitución», ha dicho un jubilado durante su intervención en el programa La Sexta Xplica en unas declaraciones que se han hecho virales. Esta reflexión la hizo después de la pregunta del presentador, que le cuestionó sobre su voto en las elecciones. «¿Va a votar al que más dinero le dé?», le dijo.

«No, al que haga cumplir con la Constitución», respondió el jubilado, que dejó claro que: «Estamos teniendo un debate que yo creo que es erróneo, porque no es si yo tengo que pagar para tener luego una pensión». «Si resulta que tenemos una Constitución que dice que las pensiones por ley tienen que ser de una manera determinada, pues que sea y se cumpla», dijo, apuntando a la Constitución.

«Lo primero que hay que hacer es exigirle a los poderes públicos que cumplan con la Constitución, no que sólo se juramente», dijo durante su intervención, en la que también quiso hacer una reflexión sobre lo que han vivido los jubilados durante su carrera en una España muy distinta a la de hoy en día.

«Dicen que los jubilados somos unos privilegiados y, efectivamente, la generación de los que nacimos en los 40, 50, 60 y algunos 70 somos unos privilegiados. Nos permitían asistir a la escuela desde los 6 hasta los 10 años. A los 10 años, te permitían, tenías el privilegio de ponerte a trabajar para el emprendedor o empresario de entonces. Te permitían aprender un oficio sin pagarte, claro, y tenías que darle las gracias», dijo en claro tono de ironía.

«Lo de la Constitución es muy simple. Si alguien, cuando toma juramento para tomar un cargo público, desde presidente del Gobierno al último de los ministros, cuando hacen un juramento, dice que juran cumplir la Constitución, ¿y dónde está eso?», finalizó este jubilado sobre la últims promesas incumplidas con respecto a las pensiones.