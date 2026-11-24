José dejó Madrid hace algo más de un año para instalarse con su novia en un pequeño pueblo del Bierzo, en la provincia de León. Buscaban tranquilidad, naturaleza, una vivienda propia y un jardín donde su perro, un mastín, tuviera espacio para correr.

Lo cuenta en un vídeo de su canal de YouTube, José rumbo a la finca, donde hace balance del cambio. Allí reconoce que la vida rural también tiene sacrificios. Aun así, a la pregunta de si mereció la pena dejar la capital, responde que «sí, completamente».

¿Por qué dejó José Madrid para mudarse a un pueblo de León?

Antes, la pareja vivía en Madrid, en casa de la madre de José. Él describe una rutina «muy repetitiva» de trabajo, videojuegos y paseos de cinco minutos con el perro. Con el tiempo, notaban cada vez más la cantidad de gente, los atascos y la falta de naturaleza de la ciudad.

Un día decidieron buscar casa en el norte de España, una zona que José conocía de sus vacaciones. Fue su novia quien propuso la idea, aunque apenas conocía Asturias.

La casa del Bierzo que no estaba anunciada en internet

Tras descartar un dúplex y otra casa en el Bierzo, la pareja recorrió el pueblo pequeño donde se alojaba para preguntar si había algo más en venta. Todas las viviendas necesitaban una reforma integral, así que emprendieron la vuelta a Madrid.

Al salir del pueblo, vieron un cartel de «se vende» en una casa con el tejado y la fachada nuevos. Una vecina les contó que había pertenecido a sus abuelos. La casa ni siquiera estaba anunciada en internet y, aunque la habían reformado unos 20 años antes, casi no se había usado.

La vieron por primera vez en noviembre de 2024 y se mudaron en abril de 2025, durante la Semana Santa. «Nosotros no elegimos este pueblo, creo que el pueblo nos eligió a nosotros», explica José.

El huerto y la vida diaria en un pueblo de León

El huerto no formaba parte de sus planes. Todo cambió tras el primer verano, cuando los vecinos empezaron a regalarles tomates, pimientos y calabacines. José probó «cómo sabe realmente un tomate cultivado aquí» y empezó a informarse sobre autosuficiencia.

La primera temporada no fue sencilla. En sus tres bancales tuvo que lidiar con la podredumbre apical (la punta de los frutos se pudre), la araña roja, un ácaro que ataca las hojas, y semilleros que no prosperaron. «El huerto da muchísimo más trabajo del que me imaginaba, pero también me gusta muchísimo más de lo que pensaba», reconoce.

La acogida de los vecinos fue una de las mayores sorpresas, y el pueblo organiza comidas populares, una vendimia tradicional y fiestas en verano. De noche no se oyen coches ni gritos, y desde el jardín la pareja ve a veces corzos, zorros o jabalíes.

«La vida rural puede ser tranquila si te la tomas con filosofía, pero fácil no es», advierte José. Aunque admite que tampoco se cumplió la idea de tener más tiempo libre.

Lo que José echa de menos de Madrid

La mayor desventaja es la dependencia del coche. El mercado, la carnicería o la ferretería quedan a unos 20 minutos, y el cine, a media hora. José todavía no conduce, aunque ya se apuntó para sacarse el carné. Los servicios, además, van a otro ritmo, ya que un cerrajero tardó unos tres meses en arreglarles la cerradura.

«Sinceramente, de Madrid solo echo de menos a la familia y a los amigos», afirma José, quien dice ver a su familia unas cuatro veces al año y a sus amigos, todavía menos. Su lista se completa con «algunas opciones gastronómicas, el cine en versión original, las palomitas de caramelo y, sorprendentemente, el IKEA».

Hace poco, José se quedó sin trabajo, pero asegura que no se arrepiente de la mudanza. «Si pudiera volver atrás, dejaría Madrid otra vez con los ojos cerrados», sostiene. A quien piense en un cambio parecido, le recomienda vivir primero de alquiler en la zona antes de comprar una casa.

Los próximos proyectos de José en el Bierzo

El siguiente paso es un terreno de unos 300 metros cuadrados que le van a ceder, según contó en otro vídeo de su canal. Allí quiere llevar la compostera y planificar un huerto mucho más grande, aunque prefiere no lanzarse a uno gigante sin experiencia suficiente.

Más adelante, piensa en tener gallinas y, con el tiempo, encontrar un terreno para criar más animales y plantar un pequeño olivar. Sabe que esa vida más autosuficiente llevará tiempo, trabajo y dinero.