Alejandro Hernández Hernández ha sido premiado como mejor árbitro de Primera División en la Gala del Arbitraje Español celebrada en Madrid. El canario fue galardonado apenas un día después de otra polémica actuación en el Camp Nou, en el Barcelona-Villarreal. Un partido que no estuvo exento de polémica y que propició las quejas posteriores de Santi Comesaña. Además, el Comité Técnico de Árbitros ha reconocido también a Olatz Rivera como mejor colegiada de la Liga F y a Del Cerro Grande como árbitro de VAR, entre otros premios.

La celebración de la gala en la que se ha premiado a Hernández Hernández coincide con la polémica en el partido del Barça, donde los culés remontaron un 0-2. Aunque la actuación del colegiado canario no fue la mejor. Le llamaron desde el VAR para que revisara una acción sobre Lamine Yamal que terminó siendo penalti, concedió un polémico córner que derivó en el 1-2 del Barça y no pitó un claro manotazo de Gerard Martín en la cara de Ayoze que hubiera permitido en el descuento al conjunto amarillo igualar el partido.

Además del premio a Hernández Hernández, el CTA repartió el resto de sus galardones de la temporada entre los colegiados más destacados de todas las categorías. En los premios que llevan el nombre de David García de la Loma, árbitro fallecido en marzo de 2025, el reconocimiento al mejor talento fue para Sergio Martínez en categoría masculina y para Elena Labra Fernández en categoría femenina.

El premio al VAR PRO recayó en Carlos del Cerro Grande. Además, el CTA premió a Jon Ander González Esteban como mejor árbitro de Segunda División, a Fernando Estela Bravo como mejor árbitro asistente de Segunda División y a Guillermo Santiago Sacristán como mejor árbitro asistente de Primera División.

En el fútbol femenino, los galardones fueron para Olatz Rivera Olmedo como mejor árbitra de Primera División femenina y para Iragartze Fernández Esesúmaga como mejor árbitra asistente de Primera División femenina.

Por su parte, Aficiones Unidas también entregó sus propios premios a los colegiados. En Segunda División, el mejor árbitro fue Daniel Palencia Caballero, acompañado por los asistentes Roberto Tejero García y Carlos Grande Rabadán. En Primera División, el mejor árbitro asistente fue para Álvaro Granel Peiró e Ignacio Alonso López, mientras que el mejor árbitro de Primera para Aficiones Unidas fue Isidro Díaz de Mera Escuderos.