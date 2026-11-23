Lamine Yamal tuvo un partido complicado ante el Villarreal. El extremo tuvo un rifirrafe con Raphina para tirar el penalti con 0-2 en contra y terminó fallándolo. El Barcelona ha hecho público su parte médico este lunes, donde confirman que será baja en el partido Champions League ante el Sabah Futbol Klubu por precaución: «Presenta unas leves molestias en el tobillo derecho». La situación no parece demasiado grave, ya que está previsto que juegue contra el Deportivo este domingo.

La noticia es bastante sorprendente, ya que Hansi Flick no retiró al atacante del campo en ningún momento. Todos los focos estaban centrados en el estado de salud de Marc Bernal, que sí que pidió el cambió y aún se desconoce su estado de salud actual.

COMUNICADO MÉDICO El jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo. https://t.co/UNqENp8pWD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 23, 2026

El partido de Champions no debería de suponer un gran problema para el Barcelona. El Sabah Futbol Klubu solo ha conseguido ganar el encuentro ante el Slavia de Praga, aunque consiguió incomodar al Borussia Dortmund que solo pudo ganar 1-2. El club no puede relajarse, ya que el pase dentro del top ocho está muy caro y cada partido es determinante (actualmente se encuentran quintos en la clasificación, aunque con un múltiple empate a nueve puntos).

Lamine Yamal podrá tomarse unos días de descanso y se ahorrará un duro y largo viaje hasta Azerbaiyán. La gestión de los jugadores es clave y Hansi Flick no quiere arriesgarse a una baja de larga duración. Además, el alemán cuenta con diferentes alternativas en el banquillo para suplir al extremo.

El parte médico de Lamine Yamal

El jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo.