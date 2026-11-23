El candidato de Vox al Congreso por Huelva, Tomás Fernández, denuncia el abandono que sufre la provincia en materia de infraestructuras, agua, seguridad e inversiones, y reclama un cambio de prioridades al Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista con OKDIARIO, Fernández considera que Huelva arrastra desde hace años un déficit de inversiones que lastra su desarrollo económico y dificulta su conexión con el resto de Andalucía y España.

El dirigente de Vox sitúa las infraestructuras como una de las principales asignaturas pendientes de la provincia y critica el deterioro de las comunicaciones ferroviarias y terrestres. Defiende la modernización de la línea entre Huelva y Sevilla, la renovación de la conexión Huelva-Zafra para impulsar el transporte de mercancías, una conexión de alta velocidad con el interior de España y la posibilidad de abrir un corredor hacia Portugal. También reclama el tercer carril de la A-49 y mejoras en la carretera 435, que considera fundamental para conectar el interior de la provincia con Extremadura.

Fernández denuncia que Huelva «recibe una inversión insuficiente en comparación con otros territorios» y critica que se destinen miles de millones a actuaciones ferroviarias en Cataluña mientras la provincia onubense sigue esperando proyectos pendientes.

Más medios contra el narcotráfico

Otro de los asuntos centrales de la entrevista es la lucha contra el narcotráfico, especialmente después de la muerte de dos guardias civiles el pasado 8 de mayo. Fernández sostiene que la provincia «necesita reforzar sus efectivos policiales» y denuncia la falta de medios para hacer frente a las organizaciones criminales.

El candidato asegura que «Huelva necesita entre 400 y 500 guardias civiles más» y lamenta que existan localidades con una presencia policial muy limitada, especialmente durante las noches, cuando las distancias entre municipios dificultan la respuesta. También reclama más material, embarcaciones, chalecos, armamento y helicópteros para las fuerzas de seguridad.

Fernández responsabiliza al Gobierno de «haber debilitado la lucha contra el narcotráfico» y critica el desmantelamiento del Grupo OCON. Asimismo, defiende que Huelva sea considerada zona de especial singularidad y pide mayor respaldo político y judicial a los agentes, además de reclamar firmeza en la cooperación con Marruecos para combatir las narcolanchas.

El agua, una de las grandes reivindicaciones

El diputado también pone el foco en la falta de infraestructuras hidráulicas. Sostiene que «Huelva cuenta con importantes recursos hídricos, pero carece de las obras necesarias para almacenarlos y distribuirlos», lo que provoca que parte del agua termine en el mar mientras otras zonas de la provincia padecen necesidades.

Entre las actuaciones pendientes menciona la presa de Alcolea, los embalses de Pedro Arco, La Coronada y el canal de Trigueros. Fernández critica que «proyectos que llevan décadas sobre la mesa sigan sin materializarse» y acusa a las administraciones de «utilizar el agua como arma política».

Defensa del campo

En materia agrícola, el candidato de Vox apuesta por «reducir la fiscalidad, abaratar los combustibles y los costes eléctricos de las explotaciones», así como combatir lo que considera «competencia desleal de terceros países». Fernández, que ha ejercido como portavoz de Agricultura y Pesca en el Congreso, critica la burocracia que soportan agricultores y ganaderos y reclama menos exigencias para los productores españoles cuando los productos importados no están sometidos a las mismas condiciones.

Defiende la soberanía alimentaria y que «los productos españoles y europeos tengan preferencia frente a los procedentes de terceros países», en un territorio como Huelva, especialmente marcado por el peso de los frutos rojos y la actividad agroalimentaria.

Energía e industria para impulsar el empleo

Fernández considera que Huelva tiene un enorme potencial industrial, minero, químico, energético y logístico, pero advierte que «la falta de agua y de capacidad eléctrica puede frustrar inversiones». Reclama ampliar y mejorar las subestaciones eléctricas para garantizar la potencia que necesitan los proyectos industriales y energéticos, incluidos los relacionados con el hidrógeno.

El candidato sostiene que «las empresas ya están advirtiendo de las dificultades para desarrollar sus inversiones si no se garantiza el suministro de agua y electricidad», y atribuye parte de estos obstáculos a las políticas energéticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Cambios en la prevención de incendios

Tras el grave incendio que afectó a la provincia, Fernández reclama modificar las normativas que, según denuncia, «dificultan los trabajos de prevención en el campo». Defiende facilitar labores de limpieza de cauces, retirada de ramas y mantenimiento forestal, así como endurecer las penas contra los pirómanos.

También propone establecer protocolos nacionales compartidos para la lucha contra los incendios y compensar las pérdidas de agricultores y ganaderos afectados, especialmente en actividades como la producción de corcho, cuya recuperación puede prolongarse durante años.

Fernández afronta el 29-N con «el compromiso de seguir defendiendo las reivindicaciones de Huelva en el Congreso» y denuncia que tanto el PSOE como el PP han antepuesto en ocasiones los intereses de sus partidos a los de la provincia. Entre sus prioridades sitúa las infraestructuras, la seguridad, el agua y el impulso económico, con el objetivo de que «Huelva deje de acumular proyectos pendientes y pueda aprovechar su potencial de desarrollo».