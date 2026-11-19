Blanca Armario, candidata de Vox por Cádiz al Congreso de los Diputados, ha cargado contra Pedro Sánchez por la gestión del Gobierno en la provincia gaditana, especialmente en materia de seguridad, narcotráfico, infraestructuras, empleo e inmigración. «Se ha reído de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», ha afirmado en una entrevista con OKDIARIO, en la que ha denunciado que el Ejecutivo «ha pisoteado» Cádiz y ha defendido un cambio de políticas para recuperar el potencial de la provincia.

Armario ha calificado la última legislatura de «nefasta para los españoles» y ha acusado al presidente de centrar su acción de Gobierno en sus socios independentistas y separatistas, relegando a los ciudadanos. También ha denunciado la corrupción que afecta al Ejecutivo y a su entorno, y ha vinculado los escándalos en el Ministerio de Transportes con el deterioro de los servicios públicos. «La corrupción mata», ha sentenciado, en referencia a los accidentes ferroviarios mortales.

La candidata ha cuestionado el destino de partidas que, según ha asegurado, deberían haberse dedicado a la modernización ferroviaria española. Ha citado 1.500 millones destinados a proyectos en países como Egipto, Uzbekistán y Marruecos, así como otros 355 millones sobre los que la Fiscalía Europea reclama información acerca de contratos y proyectos. Armario sostiene que la falta de inversión repercute en la seguridad ferroviaria y en infraestructuras pendientes de Cádiz, como la conexión Algeciras-Bobadilla, la electrificación de sus vías y el colapso de la AP-4.

El narcotráfico, la pesca y el desempleo

En la lucha contra el narcotráfico, ha reclamado más recursos humanos y materiales para la Guardia Civil y la Policía, mejores condiciones salariales, reconocimiento de la profesión de riesgo y apoyo a los agentes. También ha defendido recuperar OCON-Sur para combatir las redes de droga que operan en la provincia.

Armario ha denunciado el perjuicio de las políticas europeas y nacionales al sector primario, especialmente a pescadores, agricultores y ganaderos. Ha criticado las cuotas pesqueras, el Pacto Verde y la Agenda 2030, y ha acusado al Gobierno de favorecer importaciones de terceros países, como Marruecos, en detrimento de los productores españoles. Para garantizar el relevo generacional, considera necesario «impulsar la soberanía alimentaria y dar estabilidad a quienes trabajan en estos sectores».

Asimismo, ha defendido la comercialización del alga asiática invasora que afecta al litoral gaditano. Vox lleva planteando esta medida desde 2024 para aprovechar económicamente el alga, reducir su impacto en el turismo y la pesca y aliviar el coste de su retirada para los ayuntamientos.

Sobre el empleo, ha recordado que Cádiz sumó alrededor de 1.000 desempleados en octubre y ha criticado la dependencia del trabajo estacional. Frente a ello, propone un plan de reindustrialización, modernización tecnológica y aprovechamiento de enclaves como Navantia en San Fernando y Puerto Real, con el objetivo de generar empleo estable y evitar que los jóvenes abandonen la provincia.

Inmigración, educación y sus propuestas

La candidata también ha denunciado el «efecto llamada» de las políticas migratorias del Gobierno y ha cuestionado las ayudas y servicios destinados a inmigrantes ilegales. Sobre los menores extranjeros no acompañados, ha defendido su retorno con sus familias y ha criticado que «las administraciones mantengan a menores en España cuando sus países de origen los reclaman».

Como docente, Armario ha criticado el sistema educativo español por su fragmentación en 17 modelos autonómicos, la desigualdad entre alumnos y la carga ideológica en las aulas. Y, de cara a los gaditanos, la candidata de Vox propone prioridad nacional en vivienda y ayudas sociales, la deportación de quienes delincan o vengan a vivir de subsidios y una desregulación que facilite abrir negocios, trabajar y reducir impuestos. La candidata asegura que estas medidas permitirían mejorar los servicios públicos y que Cádiz deje de limitarse a «subsistir económicamente».