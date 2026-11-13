Reyes Romero, candidata de Vox por Sevilla: «El Guadalquivir se ha convertido en una autopista del narcotráfico»

Reyes Romero, candidata de Vox por Sevilla al Congreso de los Diputados, ha alertado del avance del narcotráfico en la provincia y ha denunciado la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatirlo. «El Guadalquivir se ha convertido en una verdadera autopista del narcotráfico», ha asegurado en una entrevista con OKDIARIO, en la que ha advertido de que las narcolanchas llegan ya hasta la Torre Pelli y de que los delincuentes utilizan incluso armas de guerra.

La diputada, que afronta su cuarta legislatura en las Cortes Generales, ha criticado la decisión del Ministerio del Interior de desmantelar unidades especializadas de la Guardia Civil que combatían el tráfico de drogas en el río. «Si tú tienes una unidad de élite de la Guardia Civil que está luchando contra el narcotráfico y está dando buenos resultados, ¿por qué la desmantelas?», ha cuestionado.

Romero ha denunciado que los agentes se encuentran en una situación de inferioridad frente a las organizaciones criminales, que cuentan con embarcaciones de última generación mientras los efectivos carecen de los recursos necesarios para hacerles frente. «Los narcotraficantes tienen unas lanchas de última generación y pasan por encima riéndose de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», ha señalado. Por ello, ha reclamado más policías, mejores medios materiales y el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesión de riesgo, una reivindicación que asegura que Vox defiende en solitario.

La candidata también ha repasado los problemas de infraestructuras que, a su juicio, arrastra Sevilla por la falta de inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha recordado que en julio de 2024 preguntó al Ejecutivo por la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla. Según ha explicado, la respuesta recibida se limitó a señalar que el proyecto seguía estudiándose y que estaba pendiente de financiación, sin que desde entonces se haya materializado ningún avance. Romero sostiene que una directiva europea exige esta conexión para una ciudad del tamaño de Sevilla.

También ha cargado contra la situación del puente del V Centenario, cuya ampliación y remodelación, según ha denunciado, vuelve a estar paralizada por los escándalos de corrupción relacionados con el entorno del exministro José Luis Ábalos. La diputada ha recordado que el puente se construyó para la Expo 92 y que inicialmente estaba previsto que contara con un carril más por sentido.

Como ejemplo del supuesto despilfarro de dinero público, ha mencionado la tuneladora adquirida por 42 millones de euros para la SE-40 que permaneció diez años guardada en una cochera de Coria del Río y que posteriormente fue vendida por menos de dos millones. «Se vendió como chatarra», ha denunciado. Romero ha reclamado que los responsables de estos casos no sólo respondan penalmente, sino que también devuelvan el dinero público.

«Una ruleta rusa» en la alta velocidad

La representante de Vox también ha arremetido contra el estado de la red ferroviaria española después de los accidentes de Adamuz y Urda, que han dejado 115 fallecidos entre ambos siniestros. Romero ha recordado que desde 2019 utiliza habitualmente la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid para desplazarse al Congreso y ha lamentado el deterioro de un servicio que considera que fue una de las grandes infraestructuras del país.

«Era la joya de la corona y se ha convertido en una verdadera ruleta rusa, donde no solamente no sabes si vas a llegar tarde, sino si alguna vez vas a llegar», ha afirmado. Además, ha criticado que los impuestos de los españoles no se destinen a mantener los servicios públicos y las infraestructuras. «Estamos pagando unos impuestos como Noruega y tenemos unos servicios públicos como si fuese Pakistán», ha sentenciado.

Sobre las investigaciones relacionadas con el posible uso irregular de fondos europeos destinados a las infraestructuras ferroviarias, Romero ha asegurado que no le sorprenden las informaciones conocidas, aunque ha pedido esperar a las resoluciones judiciales. Ha recordado que Vox denunció estos hechos tras el accidente de Adamuz y que está a la espera de lo que determinen los tribunales.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Otro de los asuntos que ha abordado durante la entrevista es la gestión del agua. Romero ha reclamado más infraestructuras hidráulicas y ha defendido que España necesita mejorar el almacenamiento y la distribución de sus recursos hídricos. «En España no falta agua, lo que pasa es que está muy mal repartida», ha sostenido.

La candidata ha pedido construir nuevos pantanos y embalses, reparar aquellos que presentan problemas estructurales y mejorar las conexiones entre cuencas para trasladar el agua desde las zonas con mayor disponibilidad hasta las que sufren escasez. También ha criticado que parte del agua termine desembocando en Portugal sin que España haya aprovechado previamente esos recursos.

Romero ha vinculado estas reivindicaciones con las necesidades de los agricultores y regantes de Sevilla, una provincia cuya economía, ha recordado, depende tanto del turismo como de la agricultura. Asimismo, ha censurado que el Gobierno destine millones de euros a infraestructuras hídricas en Marruecos mientras no atiende suficientemente las necesidades de España.

En materia de igualdad, la diputada ha rechazado las acusaciones de que la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos suponga una pérdida de derechos para las mujeres. Ha defendido que su partido reclama que los agresores sexuales cumplan íntegramente sus condenas y ha criticado la ley del ‘Sólo sí es sí’ por las rebajas de penas y excarcelaciones que atribuye a su aplicación.

También ha cuestionado las políticas de género y ha defendido que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y obligaciones, tal y como establece la Constitución. Romero ha rechazado que se identifique a los hombres como responsables de la violencia por el mero hecho de ser varones.

Prioridad nacional, desregulación y remigración

De cara a las próximas elecciones, Romero ha situado tres propuestas como ejes fundamentales de Vox: prioridad nacional, desregulación y remigración. La candidata considera que los recursos públicos deben destinarse primero a atender las necesidades de los españoles, especialmente en ámbitos como la sanidad, las guarderías y el acceso a los servicios públicos.

«El Estado tiene que atender primero a los españoles», ha defendido, utilizando el ejemplo de una familia que atiende primero las necesidades de sus hijos antes que las de los vecinos. En su opinión, los españoles están quedando relegados en el acceso a determinados servicios y cada vez más ciudadanos recurren a seguros médicos privados para evitar las listas de espera.

En cuanto a la desregulación, ha propuesto eliminar tres normas por cada nueva ley o regulación que se apruebe. El objetivo, según ha explicado, es reducir la burocracia que soportan autónomos y empresas, facilitar la creación de empleo y evitar que los empresarios tengan que esperar meses para obtener los permisos necesarios para desarrollar sus actividades.

Por último, ha defendido la remigración como una medida dirigida a expulsar a quienes entren ilegalmente en España, delincan o acudan al país para vivir de las ayudas públicas. No obstante, ha diferenciado estos casos de las personas que han llegado legalmente, trabajan y se han integrado en la sociedad española. También ha incluido en esta propuesta el regreso de los jóvenes españoles que han tenido que emigrar por falta de oportunidades laborales y de acceso a la vivienda.

Romero ha terminado trasladando su compromiso con Ceuta, donde ha asegurado que una de las primeras medidas de un hipotético Gobierno de Vox sería devolver la tranquilidad a sus ciudadanos y expulsar a quienes, en sus palabras, han «invadido la ciudad». «Esto no es normal para los ceutíes ni para el resto de españoles», ha concluido.

En bicicleta por Sevilla

Romero también ha dejado una imagen poco habitual en la política: se desplaza por Sevilla en bicicleta pública. La candidata ha explicado que utiliza el servicio Sevici desde sus inicios y que considera que es una forma práctica de moverse por una ciudad tan llana como la capital andaluza. Además, le permite hacer algo de ejercicio ante la falta de tiempo para acudir al gimnasio. «Yo sigo siendo la misma que cuando empezamos», ha señalado.