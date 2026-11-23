La presidenta habló de su estilo de vida durante una conversación en el pódcast de Vicky Martín Berrocal. Una entrevista en la que ha explicado cómo distribuye las primeras horas de la jornada, qué importancia concede al deporte y cuáles son sus preferencias cuando se sienta a la mesa. Entre sus confesiones destaca una costumbre que repite prácticamente cada mañana: levantarse muy temprano para aprovechar al máximo las horas del día.

Ayuso reconoce que necesita comenzar la jornada con determinados rituales que le permiten organizarse mentalmente antes de afrontar sus obligaciones políticas. Su mañana empieza con dos gestos muy concretos que forman parte de su rutina habitual. «Lo primero que hago al levantarme es ir directa a la cafetera, lo segundo es pesarme», explicó durante la conversación.

La importancia de hacer deporte

Una vez que se ha despertado y ha comenzado a organizar sus pensamientos, Ayuso dedica tiempo a preparar el trabajo que tiene por delante. Según explicó, las primeras horas del día son especialmente productivas para ella, hasta el punto de considerarlas uno de los momentos más importantes de su jornada profesional.

«Las dos primeras horas son un filón, tengo una inspiración absoluta y me cunden muchísimo. Es cuando me salen los mejores discursos», aseguró. Una circunstancia que explica por qué intenta reservar ese espacio para concentrarse y desarrollar algunas de las ideas que posteriormente utiliza en sus intervenciones públicas.

Después de ese primer tramo de actividad, la presidenta suele acudir al gimnasio alrededor de las ocho de la mañana. El ejercicio forma parte de sus hábitos y no lo contempla únicamente como una herramienta para cuidar su aspecto. También encuentra en la actividad deportiva una oportunidad para desconectar de las preocupaciones y ordenar sus pensamientos.

Entre sus disciplinas prederidas destaca especialmente el running, una actividad que aprovecha incluso para avanzar en algunas de sus responsabilidades. «Cuando tengo que repasar discursos o tomar decisiones importantes, muchas veces lo hago mientras corro», explicó en el pódcast.

El desayuno de Isabel Díaz Ayuso

La alimentación también ha ocupado una parte importante de la conversación con Vicky Martín Berrocal. La presidenta ha reconocido que disfruta especialmente de los desayunos tranquilos, aunque su ritmo de vida no siempre le permite dedicarles todo el tiempo que le gustaría.

Cuando puede elegir, tiene bastante claro cómo sería su primera comida ideal. «El desayuno perfecto es el que tienes tiempo, hay dulce y salado, un buen café con un zumo y la prensa al lado», explicó. Una descripción que refleja su preferencia por comenzar el día sin prisas, combinando diferentes alimentos y aprovechando ese momento para informarse.

En cuanto a sus gustos gastronómicos, Ayuso tampoco ha ocultado cuál es uno de los platos que más disfruta. «Mi plato favorito es el salmorejo», confesó, aunque también reconoció que le gusta probar propuestas culinarias muy diferentes.

La oferta gastronómica de Madrid le permite descubrir restaurantes internacionales y experimentar con sabores de otros países. Sin embargo, existe una costumbre que intenta mantener independientemente de sus compromisos profesionales: prefiere cenar en su propia casa.

Esta elección está relacionada con la necesidad de respetar sus horarios y prepararse para comenzar una nueva jornada a primera hora de la mañana. Aunque le gusta disfrutar de la gastronomía, procura que las cenas no alteren demasiado su organización diaria.

En casa también intenta incluir alimentos que le aporten proteínas. «Hago muchas tortillas porque me gusta meter proteínas», explicó, dando a conocer otra de sus opciones habituales para las comidas nocturnas. Las ensaladas también aparecen en su alimentación, aunque reconoce que no siempre consigue mantener la disciplina que le gustaría.

La presión de su cargo

Más allá de sus preferencias deportivas y gastronómicas, la presidenta madrileña también ha reflexionado sobre cómo ha cambiado su vida desde que asumió la máxima responsabilidad política de la región. Mantener el ritmo de trabajo exige un esfuerzo considerable y reconoce que las obligaciones institucionales han terminado modificando algunos aspectos de su personalidad y de su tiempo libre.

Ayuso ha explicado que necesita hacer un esfuerzo importante para compatibilizar su actividad profesional con una vida personal organizada. Esa exigencia constante provoca que, en determinados momentos, tenga la sensación de que el ritmo de los acontecimientos termina afectándole.

«Estoy siempre pendiente de lo que pasa, ya no sé estar charlando horas y horas, necesito hacer más cosas», reconoció. Sus palabras reflejan cómo la intensidad de sus responsabilidades ha influido en su manera de relacionarse con el tiempo libre y disfrutar de los momentos de tranquilidad.