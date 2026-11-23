Tras años de una gestión que consideran negligente, los trabajadores de la aerolínea balear Albastar no se fían del modo en que la empresa vaya a conducirse durante el concurso de acreedores que presentó el pasado lunes. Por ello, y según ha podido saber OKDIARIO de fuentes sindicales, los representantes de la plantilla han remitido una comunicación formal a la Inspección de Trabajo para que se persone en el caso a efectos de investigar y fiscalizar todas las decisiones que ha tomado la firma hasta el momento en lo que respecta a sus 200 empleados y las que va a tomar a partir de ahora.

Esta es solo una parte de una ofensiva mayor, una que también incluye un llamado —en este caso, por parte del sindicato de tripulantes de cabina Sitcpla— a las Administraciones públicas para que intervengan de manera «urgente» ante la «falta de transparencia» de la compañía, que, a pesar de que ya ha presentado la solicitud de concurso, todavía no habría informado a la plantilla sobre las decisiones que pretende tomar en relación con esta, su situación financiera, el plan que va a adoptar para abonar las nóminas que se adeudan o si va a presentar un ERE, cosa a la que estaría obligada si quiere despedir a más del 10% del personal.

Se trata de un caso polémico como pocos y cuyos pagadores podrían terminar por ser también los contribuyentes españoles, pues no hay que olvidar que en el momento de la presentación del concurso, Albastar todavía debe los 15 millones de euros que le prestó el Estado en 2022 a través del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la Covid (Fonrec), un instrumento temporal ideado por el Gobierno —al abrigo de la empresa pública Cofides— para canalizar las ayudas a las pequeñas y medianas empresas.

Según explican fuentes de los trabajadores a este periódico, estos son perfectamente conscientes de que una empresa que negocia para conseguir la entrada de capital y la reestructuración de una deuda necesita cierto grado de discreción, pero creen que lo que está haciendo la actual directiva sobrepasa los límites de lo legalmente exigible, ya que en pleno proceso de extinción se reserva información tocante al futuro de los trabajadores.

Por eso quieren que la Inspección de Trabajo sea el tercero en la mesa a lo largo de todo el proceso, para que vele por los trabajadores frente a una cúpula que, por lo demás, denuncian que lleva años ignorando las constantes peticiones de los empleados a cuenta de decisiones corporativas que consideraban erróneas.

Así lo denunció el sindicato de pilotos Sepla en un comunicado muy duro publicado el pasado 12 de noviembre, cuando la dirección había anunciado el cese de actividad debido a los costes inasumibles del combustible a cuenta de la guerra en Irán; por entonces, la aerolínea —especializada en vuelos chárter— contaba con una flota de cinco Boeing 737-800 y bases operativas en Madrid, Palma de Mallorca y Milán-Malpensa.

En esa nota, los pilotos describían una gestión que —según su relato— entraría dentro del terreno de la negligencia, cosa especialmente grave si se tiene en cuenta que se trata de una compañía regada con 15 millones de dinero público prestado. Según los trabajadores, pese a esto último, la dirección no ha cumplido con las inversiones comprometidas para garantizar su viabilidad. De hecho, ni siquiera habría satisfecho la primera de las obligaciones que adquirió cuando pidió el préstamo, que era dar entrada a un inversor cualificado.

Según el Sepla, el fondo Sherpa Capital —el que se hizo con la mayoría— no era un buen candidato por su «absoluta falta de conocimiento y experiencia en el sector aéreo». En estos años —sigue el comunicado de los pilotos— han priorizado los resultados a corto plazo, permitido que los aviones envejecieran, dejado marchar a profesionales cualificados y llevado a la empresa a unos resultados que ya estaban «por debajo de lo deseable» incluso antes de que estallara la guerra en Irán.