En 1978, Serafín Villarán, un vecino de Cebolleros, en la provincia de Burgos, empezó a levantar un castillo sobre dos antiguas bodegas del pueblo. Trabajó en la obra los fines de semana y los veranos, con piedras que recogía en los ríos de la zona, hasta su muerte, en 1998.

La construcción, conocida como Castillo de las Cuevas o castillo de Cebolleros, está a medio camino entre las ciudades de Burgos y Bilbao. Tras la muerte de su autor, su hija y su yerno completaron las plantas superiores. Hoy el edificio tiene cinco plantas, y los visitantes pueden recorrer su interior sin pagar entrada, según un portal de turismo rural.

Un soldador de Burgos que soñaba con su propio castillo

Según el archivo Salvar y Preservar las Artes y los Entornos Culturales (SPACES, por sus siglas en inglés Saving and Preserving Arts and Cultural Environments), Villarán había trabajado como maquinista y soldador. Ese archivo documenta construcciones levantadas por artistas y hoy lo custodia el Centro de Arte John Michael Kohler, en Wisconsin (Estados Unidos).

La ficha de SPACES, que firmó en 2014 la autora y fotógrafa Jo Farb Hernández, cuenta que el soldador guardaba un sueño secreto. Quería construirse un castillo "con torreones, almenas y una o dos mazmorras". Para empezar, compró por 40.000 pesetas (unos 240 euros), sin consultarlo con su esposa, una parcela con cuevas excavadas en la tierra desde hacía siglos.

Se cree que los primeros habitantes de esas cuevas fueron pueblos primitivos. Más tarde, en tiempos de los Reyes Católicos, la zona ya era tierra de vino y los viticultores las usaban para pisar la uva.

Al principio, Villarán le dijo a su esposa que las cuevas servirían para guardar vino o champán. Sin embargo, cuando los muros empezaron a subir, tuvo que contar su verdadero plan, y tanto los vecinos como su familia llegaron a pensar que había perdido la cabeza.

¿Cómo levantó su autor el castillo con piedras de los ríos de Burgos?

Villarán recogía cantos planos en los ríos Nela y Trueba, cerca del pueblo. En solo cinco años, juntó más de 550 toneladas de piedra y las unió con más de 14 toneladas de cemento.

Para dar forma a las bóvedas, los muros y la escalera de caracol, el constructor fabricó moldes de madera. Después, los rellenaba con capas de piedra y cemento, retiraba el molde y limpiaba la superficie de los muros con un cepillo de alambre y ácido sulfúrico.

Su oficio de soldador también quedó a la vista en el edificio. Villarán forjó él mismo todo el hierro del castillo, desde los apliques y las barandillas hasta los balcones y los herrajes. Para mover la fragua, aprovechó el motor de una lavadora, mientras un amigo se encargaba de la carpintería de puertas y ventanas.

El blog EscapadaRural describe el estilo del castillo como "un medievalismo raro, de una modernidad que todavía no ha llegado", y lo define como "una oda a la constancia".

La familia que continuó el castillo de Burgos después de 1998

Villarán murió el 21 de diciembre de 1998, a los 63 años, tras un aneurisma de aorta que le provocó un infarto. Para entonces, había dedicado más de dos décadas a la obra, que llegaba hasta los arcos del cuarto piso, a unos 12 metros de altura.

Con el tiempo, su hija y su yerno retomaron los trabajos cada julio y agosto. El yerno, que ya había ayudado al constructor durante 14 veranos, terminó la quinta planta y la terraza del sexto nivel. Para los acabados de barandillas, muros, letreros y apliques, usó cemento coloreado con guijarros incrustados.

El resultado es un edificio con torreones redondos y garitas de vigilancia, cuyo interior está preparado para servir de vivienda. Según EscapadaRural, en 2022 el Castillo de las Cuevas tenía cinco plantas y 300 metros cuadrados de superficie.

¿Cómo visitar por dentro el castillo de Cebolleros, en Burgos?

En octubre de 2026, el portal de turismo de la Diputación de Burgos confirmaba que el castillo puede visitarse y que es posible recorrer su interior, aunque no detallaba precios ni horarios.

En 2014, el archivo SPACES señalaba que la visita al interior del castillo no exigía ningún donativo. En la planta baja funciona un pequeño bar, y los meses más recomendables para acercarse son julio y agosto.

Ocho años después, EscapadaRural mantenía la entrada gratuita del castillo de Cebolleros, aunque añadía que la familia acepta donativos. El portal también mencionaba el bar del edificio, pero no detallaba horarios de apertura.