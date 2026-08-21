Lo de Suiza no tiene límites: excavan cuevas de alta seguridad en los Alpes y las alquilan por 99 años para que los millonarios guarden sus bienes de lujo

Aunque parezca digno de una película de acción, Suiza ha comenzado a construir un refugio de lujo dentro de una montaña. En el macizo del Brünig, en el cantón de Obwalden, la empresa Brünig Mega Safe excava cavernas de alta seguridad para guardar oro, obras de arte y coches clásicos. El proyecto promete máxima discreción a sus futuros propietarios.

El complejo ocupa un terreno bajo el paso del Brünig, en plena cadena de los Alpes centrales, sobre el lago de Lungern. Según SRF, el permiso de construcción se obtuvo a comienzos de 2025 y las obras arrancaron en otoño del mismo año, con un plazo de dos años para completarse.

¿Qué son las cuevas de alta seguridad que Suiza excava en los Alpes?

La empresa excava las cavernas en la roca caliza del macizo, un material que Thomas Gasser, fundador del proyecto, describe como homogéneo y estable. Cada unidad mantiene una temperatura constante de 13 grados durante todo el año, un rango que favorece la conservación de arte, vino o metales preciosos.

El plan actual contempla entre 20 y 25 cavernas de lujo, con un tamaño mínimo de 20 metros cuadrados cada una. El precio de entrada ronda los 530.000 euros, aunque la cifra sube según el tamaño y el nivel de blindaje elegido. El reglamento del proyecto permite guardar oro, arte, coches clásicos y otros objetos de valor, y prohíbe expresamente drogas y explosivos.

¿Por qué los millonarios alquilan estas cuevas por 99 años en Suiza?

El acceso a cada caverna no funciona como una compra tradicional. Los clientes adquieren un derecho de superficie, una figura del derecho suizo que cede el uso del subsuelo por un plazo máximo de 99 años con inscripción en el registro de la propiedad. Según Bote, también existe la opción de un alquiler convencional en lugar de ese derecho.

En ambos casos, la caverna se convierte en propiedad privada e inscrita, y Brünig Mega Safe no tiene acceso a su interior.

«Lo que se guarda en la caverna solo le importa a su propietario», explicó Thomas Gasser en declaraciones recogidas por Handelszeitung.

¿Quién construye los búnkeres de lujo en el macizo del Brünig?

La familia Gasser trabaja la roca del Brünig desde hace décadas. Su empresa familiar de ingeniería en montaña usó, desde comienzos de los años noventa, una primera caverna como taller y almacén, un espacio que evolucionó hasta convertirse en un parque empresarial subterráneo con restaurante, centro de tiro deportivo y un túnel de entrenamiento para bomberos activo desde 2010, según Handelszeitung.

La familia Gasser fundó formalmente Brünig Mega Safe AG en 2019, según el sitio oficial de la compañía. Preside el consejo Thomas Gasser junto al vicepresidente Patrick Gasser, ambos de la familia detrás de Gasser Felstechnik AG en Lungern.

La compañía lanzó su primera marca, MonSec, en 2022, sumó las bodegas subterráneas Bruenig Warehouses en 2024 y creó el Bruenig Institute, centrado en seguridad, en 2025.

¿Qué clientes buscan los búnkeres suizos del Brünig para sus bienes de lujo?

El interés viene de suizos adinerados, tanto residentes como afincados en el extranjero, además de compradores de Alemania, Suecia y Emiratos Árabes Unidos. Según SRF, las consultas pasaron de llegar una vez al mes a registrarse casi cada semana.

La vigilancia funciona las 24 horas y protege cada caverna frente a desastres naturales, robos, vandalismo o incendios. Las unidades más grandes alcanzan los 100.000 metros cúbicos, con techos de hasta 90 metros de altura, según Bote.