Durante décadas, la construcción ha sido considerada un sector reservado principalmente a los hombres. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que deciden abrirse camino en profesiones como la albañilería, la fontanería o el alicatado. Una de ellas es Carolina, una española que ha sorprendido al explicar por qué considera que trabajar en una obra puede ser una alternativa laboral muy interesante. Su comparación entre los ingresos de una peluquera y los de una alicatadora ha reabierto el debate sobre los salarios y los estereotipos profesionales: «Una peluquera puede ganar 1.000 euros al mes, mientras que alicatando se pueden ganar 100 euros al día».

De la informática a la construcción: un cambio profesional

La historia de Carolina resulta especialmente llamativa porque no comenzó trabajando en una obra. Según explicó en un vídeo publicado en la cuenta de TikTok, acumula 23 años de experiencia en informática y lleva 16 trabajando en la misma empresa. Durante mucho tiempo realizó pequeñas reformas por afición, hasta que decidió apuntarse a un curso para adquirir conocimientos técnicos y poder desarrollar esa actividad profesionalmente.

Su objetivo también es animar a otras mujeres a descubrir profesiones que tradicionalmente no se han contemplado como una salida laboral femenina. Considera que muchas terminan orientándose hacia peluquería, estética o enfermería sin conocer las posibilidades que ofrecen otros sectores. Además, insiste en que las herramientas actuales han cambiado considerablemente el trabajo en las obras y que la tecnología permite reducir parte del esfuerzo físico.

¿Cuánto se puede ganar trabajando como albañil?

La comparación salarial que plantea Carolina tiene una explicación, ya que hay determinados trabajos especializados, como el alicatado, que pueden pagarse por jornada o por proyecto. Sin embargo, los 100 euros diarios que menciona no constituyen un sueldo garantizado para cualquier trabajador. Los ingresos dependen de la experiencia, la ubicación, los encargos, la productividad y de si se trabaja por cuenta propia o ajena.

De hecho, el convenio colectivo de la construcción establece diferencias salariales según la categoría profesional y la provincia. El acuerdo publicado en el BOE fija para 2026 remuneraciones mínimas brutas anuales que parten de los 20.298,22 euros en el nivel XII y alcanzan los 23.556,82 euros en el nivel II. ￼

Las mujeres ya representan el 11,5% del sector

Los datos demuestran que todavía queda mucho camino por recorrer. Según el Observatorio Industrial de la Construcción, España alcanzó en 2025 las 166.833 mujeres afiliadas en este ámbito, un 11,5% del total y el mejor registro desde 2014. Además, el número de trabajadoras aumentó un 4,1% respecto al ejercicio anterior.

Carolina defiende que la construcción necesita más formación, especialización y profesionales cualificados. Su mensaje es claro y es que las mujeres también pueden encontrar en los oficios tradicionalmente masculinos una oportunidad para desarrollar su carrera y conseguir independencia económica.