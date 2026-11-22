Marc Márquez nació en Cervera (Lérida), una localidad catalana en la que ha crecido y a la que sigue vinculado pese a haberse convertido en uno de los deportistas españoles más reconocidos internacionalmente. El piloto ha llevado sus raíces por todo el mundo desde que comenzó su carrera en el motociclismo y siempre ha mantenido una estrecha relación con su tierra, aunque actualmente resida en Madrid.

Desde sus primeros pasos en las competiciones hasta convertirse en uno de los grandes nombres de MotoGP, el catalán ha representado a España en los circuitos de todo el mundo. Su identidad y sus orígenes forman parte de su vida personal, pero también de la manera en la que vive el motociclismo y celebra sus victorias como nueve veces campeón del mundo.

Ser catalán y español no es incompatible

Márquez reivindicó su sentimiento catalán y español y dejó claro que ambas identidades podían convivir sin ningún tipo de contradicción. El piloto de Cervera explicó que se sentía identificado tanto con Cataluña como con el conjunto de España y que sus celebraciones en el podio respondían a lo que sentía en cada momento.

«Estamos con libertad de expresión, ¿no? Soy catalán, me encanta Cataluña, pero soy español, me encanta España. No son incompatibles, saco la bandera que siento en cada momento», explicó durante una entrevista en el programa El Objetivo.

Márquez también explicó que no siempre utilizaba la misma enseña cuando subía al podio. En el Gran Premio de Cataluña solía mostrar la bandera catalana, mientras que en Jerez y en las competiciones internacionales acostumbraba a utilizar la española. En Italia, incluso, había llegado a sacar la bandera de Ducati. Para el deportista, se trataba de una cuestión de naturalidad y de representar aquello que representaba en cada momento.

¿Por qué decidió seguir en España y pagar impuestos?

La relación del catalán con Andorra también marcó su trayectoria personal. El piloto conocía el Principado desde pequeño, ya que solía acudir allí con sus padres durante los fines de semana para disfrutar de actividades como el esquí. Sin embargo, su experiencia viviendo allí fue mucho más breve de lo que podría pensarse.

Márquez reconoció que probó a instalarse en Andorra, aunque finalmente decidió regresar a España después de apenas dos meses. Una estancia que no cambió su vinculación con su país ni su decisión de mantener en España su residencia fiscal: «He pagado impuestos en España toda la vida. Probé Andorra, pero duré dos meses». El piloto resumió su postura con una frase contundente: «Yo, España y ya está».