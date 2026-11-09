Valentino Rossi vuelve a arremeter contra Marc Márquez: «Él solo luchaba para hacerme perder»

Marc Márquez está cerca de conseguir un nuevo campeonato de MotoGP. El piloto de Ducati ha ido de menos a más en la temporada y ‘abraza’ un nuevo título de la categoría reina. Un hito que le coloca aún más entre las leyendas. Entre ellas, un Valentino Rossi que parece no olvidar lo sucedido.

El mito italiano saca a la luz su biografía titulada ‘Valentino Rossi, la mia storia’, para recordar su carrera, los mejores y peores momentos y, por supuesto, una batalla en 2015 con Marc Márquez que marcó un punto de inflexión en MotoGP.

Rossi, con nueve títulos en su haber, siete en la categoría reina, no ‘perdona’ a Marc y vuelve a hacer leña del árbol caído de un año repleto de tensión, malas acciones y situaciones que mancharon su imagen de leyenda. El ex de Yamaha relata lo sucedido y cómo lo vive ahora.

«Todos tenemos nuestros límites, algunos más bajos y otros más altos. Desafortunadamente, la historia de 2015 es aún más absurda y ahora me da aún más rabia porque Márquez no estaba luchando por el campeonato», comentó Rossi en el programa de televisión italiano ‘Che tempo che fa’.

«Lorenzo y yo estábamos luchando. Él solo luchaba para hacerme perder, y al final lo logró. Eso es algo que nunca se olvida; todavía duele», comentaba ‘El Doctor’ para presentar su biografía. «Han pasado más de 10 años, pero la sensación y mi estado de ánimo cuando pienso en ello son los mismos que aquella noche en Valencia, y eso me preocupa un poco», dijo acerca del ya reconocido incidente con Márquez y sus batallas durante la temporada.

«Muchas veces me miro al espejo y me digo: ‘No nos centremos en el que se perdió, sino, quizá, en los demás…’ Pero así es el deporte; lo que pierdes duele mucho más que lo que ganas», continuó explicando en el programa italiano.

Marc Márquez, a por el octavo en MotoGP

Marc Márquez, que acumula los mismos títulos mundiales (9) y de la categoría de MotoGP (7) que Valentino Rossi, está cerca de conseguir el octavo en un gran final de temporada. La lucha con Jorge Martín parece haber desaparecido tras la lesión del madrileño.

Sería su segundo consecutivo en Ducati. Como la leyenda que es, es capaz de adaptarse a cualquier contexto para sacar el animal competitivo que tiene dentro y destrozar a sus rivales. Un piloto que ya es historia desde hace varios años y quiere agrandar su legado. Podrá ‘cerrar’ el campeonato en el próximo GP de Qatar tras la buena consecución de resultados los últimos fines de semana.