Sonríe Alcaraz cuando cruza miradas con Ferrer de camino al banquillo, cualquiera diría que España está contra la espada y la pared. Jódar claudicó ante Cobolli y ante su físico y La Armada se quedó sin red. Vivir o morir, todo o nada. Sobre ese escenario deslizante bailaba Alcaraz ante Cobolli, aunque, claro, de tarimas corrosivas le van a hablar a Alcaraz. Al profesor le van a dar clases. El italiano, que ya recibió la masterclass la semana pasada en las ATP Finals, le debía quedar alguna asignatura por aprobar, pero el murciano le volvió a suspender (6-2, 6-4) y dar una vida extra a España. La Davis se la jugarán dobles.

Cambia el cómo, pero no el qué. Alcaraz arrolló a Cobolli en el marco de las ATP Finals en estático, a consecuencia de su molestia muscular, y ahora, en Bolonia y encuadrado en la Copa Davis, sacó el rodillo con desplazamientos. El partido fue la crónica de una victoria anunciada. Y eso que Alcaraz no sacó su mejor versión, le bastó con una buena. Un poco del murciano es mucho para la mayoría de los tenistas del circuito. No era día para lucirse, convenía guardar esfuerzos para el dobles y ganar por la vía rápida a Cobolli, su amigo.

El italiano ha llegado al final de temporada, al contrario que Musetti, con la reserva activada y las piernas con kilómetros. También con la mente tras demasiadas vueltas. Alcaraz le dio otra más y ya apunta al dobles. «No he hablado con el capitán. Estoy listo físicamente; si él quiere que salga a la cancha y juegue dobles, lo haré sin duda», dijo a pie de pista. Se unirá a Marcel Granollers para disputar la Davis contra Musetti y Vavassori. Todo o a nada, ya no hay más opción.

Jódar se quedó sin fuerzas

En el primer punto de la serie, JódarRetumba en el Fratelli d’Italia en el SuperTennis Arena de Bolonia, convertido en una encerrona para la Armada. «Lorenzo, Lorenzo». Por si tenía alguna duda, la grada le recuerda a Jódar contra quién se enfrenta. La amalgama entre rival y ambiente desembocó en rigidez tenística del español que, por más que intentó, sufrió físicamente y sacó la bandera blanca (7-6, 2-6, 2-6) ante el cañón de Musetti, renacido para esta Davis. Italia se apunta el primer punto de la final, se queda a uno del título y obliga a España a la remontada para conquistar su séptima Ensaladera. Todo queda en manos de Alcaraz.