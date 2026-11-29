Perder el DNI justo antes de unas elecciones puede convertirse en un quebradero de cabeza, especialmente si el documento es necesario para identificarse en el colegio electoral. Sin embargo, no tenerlo no significa quedarse sin votar. La normativa electoral española contempla otras alternativas para acreditar la identidad ante la mesa, por lo que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al sufragio en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre aunque no lleven el DNI físico.

¿Puedo votar con el carnet de conducir o el pasaporte?

Sí. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que los electores pueden identificarse ante la mesa electoral mediante el Documento Nacional de Identidad, el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que estos documentos incluyan una fotografía del titular. Por tanto, si has perdido el DNI, puedes presentar cualquiera de los otros dos sin necesidad de solicitar uno nuevo antes de acudir a votar.

Hay un detalle importante que conviene tener en cuenta, y es que los documentos deben ser originales. No se admiten fotocopias ni fotografías del carnet o del pasaporte guardadas en el teléfono móvil. Además, tanto el pasaporte como el permiso de conducir pueden utilizarse aunque estén caducados, siempre que permitan comprobar la identidad de la persona que acude a votar.

¿Se puede votar con el DNI caducado o el resguardo de renovación?

Otra de las dudas habituales es qué ocurre cuando el DNI ha perdido su vigencia. En este caso, no hay problema: el documento físico caducado sigue siendo válido para identificarse durante la jornada electoral. La fecha de caducidad no impide ejercer el derecho al voto, ya que lo fundamental es que la mesa pueda reconocer al elector mediante su fotografía y sus datos.

La situación cambia si se ha solicitado una renovación y únicamente se dispone del resguardo que acredita que el DNI está en trámite. Ese justificante no sirve para votar porque no incorpora la fotografía del titular. En ese supuesto, será necesario presentar el pasaporte, el carnet de conducir u otro documento admitido por la normativa.

¿Puedo votar con el DNI digital en el móvil?

La principal novedad de estas elecciones generales del 29-N es que también se podrá utilizar el DNI digital mediante la aplicación oficial MiDNI, autorizada por la Junta Electoral Central. Para ello, el ciudadano debe tener la aplicación instalada y activada previamente. En el colegio electoral tendrá que abrirla delante de la mesa y generar un código QR temporal que permitirá verificar su identidad.

No basta con enseñar una imagen del DNI en la galería del teléfono, ya que debe utilizarse la aplicación oficial y su sistema de comprobación. De esta manera, quienes hayan perdido el documento físico todavía cuentan con varias alternativas para votar este domingo.