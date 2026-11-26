A tan sólo unos días de las elecciones generales del 29-N, son numerosas las personas indecisas que no saben hacia donde dirigir el rumbo de su voto. Una serie de dudas que van de la mano con la presión del «compro tu voto, al estar indeciso».

Esta frase se trata de algo espontáneo, que suele ocurrir en espacios coloquiales de manera irónica, como si se tratara de compartir el décimo de lotería navideña. Aunque, no tiene nada que ver con lo segundo debido a su complejidad y sobriedad.

La compra de votos

Lo que puede parecer una broma se puede convertir en una oferta real que puede traer consigo consecuencias penales. El artículo 146 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), establece penas de prisión de entre seis meses a tres años o multas de 12 a 24 meses para quienes soliciten directa o indirectamente el voto de una persona mediante recompensas, remuneraciones o promesas.

¿Qué dice la LOREG?

La normativa contempla cualquier regalo, ventaja o beneficio que se ofrezca con la intención de conseguir que un elector vote a una candidatura determinada. Al mismo tiempo, incluye las conductas dirigidas a inducir a una persona a abstenerse de votar.

En concreto, el artículo 146.1. a detalla que serán castigados quienes soliciten el voto de algún elector o le induzcan a la abstención. Por tanto, la compraventa del sufragio constituye un delito electoral.

Hasta tres años de cárcel por intentar condicionar el voto

La legislación protege a los votantes frente a las amenazas, la violencia y la intimidación. El mismo artículo contempla sanciones para aquellos que intenten impedir que una persona vote libremente o la obliguen a hacerlo en contra de su voluntad.

En el caso de que estas conductas sean cometidas por funcionarios públicos aprovechándose de sus competencias, se les podrá imponer penas adicionales de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.

Por lo tanto, el voto es libre, secreto y personal y el ofrecimiento de dinero o regalos para condicionarlo puede salir mucho más caro que cualquier recompensa electoral.