Vox no participará este jueves en la Diputación Permanente del Congreso, convocada para convalidar cinco reales decretos-leyes a sólo tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según ha podido saber OKDIARIO en primicia, el partido de Santiago Abascal denunciará así que Pedro Sánchez está utilizando un órgano parlamentario cuya composición cuestiona por falta de proporcionalidad «para sacar adelante medidas electoralistas que no ha conseguido aprobar en el Pleno y que comprometen más de 30.000 millones de euros de dinero público».

La decisión de Vox supone un nuevo choque con Sánchez en la recta final de la campaña electoral. La formación denuncia que el Ejecutivo «está aprovechando los últimos días de una legislatura agónica» para aprobar a golpe de decreto medidas que considera «compras de votos encubiertas», comprometiendo además el presupuesto del próximo Gobierno.

El boicot llega después de que Vox llevara semanas reclamando una modificación de la composición de la Diputación Permanente, al considerar que PSOE y Sumar mantienen una representación superior a la que les correspondería atendiendo a la actual aritmética parlamentaria. La formación de Abascal sostiene que la izquierda conserva una mayoría artificial en este órgano después de los cambios producidos durante la legislatura, entre ellos la salida de varios diputados de Sumar hacia Podemos y Compromís.

Vox ya denunció que el PSOE dispone en la práctica de 25 de los 69 votos de la Diputación Permanente, incluido el voto de desempate de Francina Armengol, lo que representa el 36,23% frente al 34,57% de sus escaños en el Pleno. También cuestiona que Sumar mantenga seis representantes pese a haber perdido diputados, una situación que, según sus cálculos, le otorga un 17,09% más de peso en este órgano que en la Cámara.

Vox sostiene que la instrumentalización del PSOE de la Diputación Permanente «es inédita en democracia»: «No puede convertirse en una vía para recuperar iniciativas legislativas rechazadas en el Pleno ni en un instrumento electoral del Gobierno». La formación considera que la actual distribución de fuerzas altera la proporcionalidad que exige el artículo 78.1 de la Constitución y permite al bloque que sustenta al Ejecutivo contar con una ventaja parlamentaria que no refleja la composición real del Congreso.

La formación de Abascal advierte de que el bloque gubernamental cuenta con 35 votos en este órgano frente a los 34 de PP, Vox y Junts, según el reparto que viene denunciando. Por ello, considera que la Diputación Permanente se ha convertido en una herramienta para sacar adelante medidas que no cuentan con el respaldo suficiente en el Pleno.

Sánchez compromete más de 30.000 millones

Vox acusa al presidente del Gobierno de recurrir ahora a una ofensiva de decretos-leyes para aparentar una preocupación social que, a su juicio, no ha demostrado durante sus ocho años en el poder.

El partido critica que estas medidas se impulsen con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, después de que el Gobierno no haya conseguido aprobar nuevas cuentas. Vox considera que el Ejecutivo está utilizando el BOE, el Consejo de Ministros y el Congreso para intentar condicionar el voto de los españoles a última hora, mediante iniciativas que comprometen las finanzas públicas del próximo Ejecutivo.

«Los españoles tomarán la palabra el 29 de noviembre y decidirán qué es lo que quieren», subrayan desde Vox. La formación de Abascal asegura que no será cómplice de lo que considera una estrategia electoralista de Sánchez y rechaza participar en las «escenografías» del Ejecutivo a tres días de las urnas.