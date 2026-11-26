El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a favorecer, según el reparto de las últimas ayudas, a instituciones catalanas mientras deja fuera al Museo Casa Botines Gaudí de León, uno de los edificios más singulares del arquitecto catalán fuera de Cataluña. El Ejecutivo ha excluido al emblemático inmueble leonés de las subvenciones del 2 % Cultural, mientras concede 1.547.728 euros a la Fundación Joan Miró de Barcelona para acometer trabajos de consolidación del hormigón de su edificio.

La resolución provisional del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, firmada el pasado 3 de noviembre, distribuye 80 millones de euros entre 78 actuaciones de conservación y recuperación del patrimonio histórico español, pero no incluye el proyecto presentado por la Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS) para culminar la renovación del inmueble leonés.

La exclusión supone un revés para la recuperación de Casa Botines, que arrastra un ambicioso plan de renovación museística valorado en cerca de 7,5 millones de euros. FUNDOS ya ha destinado tres millones de recursos propios a este proyecto y necesita financiación para afrontar los 4,5 millones restantes. La ayuda solicitada al Ministerio estaba destinada a una intervención concreta en las plantas baja, primera y segunda, no a sufragar la totalidad del plan.

El proyecto contemplaba recuperar la distribución original de la planta noble, alterada durante las reformas del siglo XX, restituir elementos arquitectónicos y decorativos documentados históricamente y abrir nuevos espacios al recorrido público del museo. También incluía la renovación de las instalaciones eléctricas, de iluminación y climatización, muchas de ellas procedentes de la adaptación del edificio para su antiguo uso como sede bancaria.

La actualización de estos sistemas resulta especialmente importante para garantizar la conservación de las colecciones artísticas y los bienes históricos que alberga el museo. De hecho, la Junta de Castilla y León ya había advertido en un diagnóstico elaborado en noviembre de 2021 de la necesidad de adaptar las instalaciones a las exigencias ambientales de un edificio destinado a uso museístico.

1,55 millones para la Fundación Joan Miró

La comparación con uno de los proyectos seleccionados por el Ministerio pone el foco en el reparto de estas ayudas. Entre las 78 actuaciones propuestas figura la Fundación Joan Miró de Barcelona, que recibirá, si se confirma la resolución definitiva, 1.547.728,44 euros, el 73,96% del presupuesto de su intervención, cifrado en algo más de 2,09 millones.

La fundación barcelonesa ocupa el puesto 45 de la relación, con una puntuación de 80,39 puntos. Su proyecto consiste en consolidar el hormigón visto de las fachadas y los elementos de cubierta del edificio diseñado por Josep Lluís Sert e inaugurado en 1975. El inmueble fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat de Cataluña en 2006.

La Fundación Joan Miró es, además, la única fundación privada civil incluida entre los beneficiarios de esta convocatoria. Del total de 80 millones propuestos, unos 60,10 millones se destinan a actuaciones promovidas por administraciones y organismos públicos, mientras que otros 18,36 millones corresponden a proyectos de entidades eclesiásticas o vinculadas a ellas.

La comparación no cuestiona el valor arquitectónico del edificio de Sert ni la necesidad de su conservación, pero sí evidencia el diferente resultado obtenido por dos fundaciones privadas sin ánimo de lucro que gestionan inmuebles de arquitectos de relevancia internacional y han concurrido a una misma convocatoria estatal.

Mientras Barcelona obtiene una propuesta de financiación de casi 1,55 millones para consolidar el hormigón de su edificio, León se queda sin respaldo económico para recuperar espacios históricos, mejorar la accesibilidad y renovar las instalaciones de una de las obras más importantes de Gaudí, construida en 1892 y declarada Bien de Interés Cultural en 1969.

Tres millones de inversión propia

La exclusión resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta el esfuerzo económico que FUNDOS ya ha realizado para conservar y recuperar el inmueble. Entre 2023 y 2025, la Fundación impulsó la restauración de las fachadas y los elementos exteriores de Casa Botines, una intervención de 1,2 millones de euros financiada mayoritariamente con recursos propios y con aportaciones de la Junta de Castilla y León.

Aquellos trabajos permitieron actuar sobre los paramentos de piedra, la decoración escultórica, las carpinterías, los vidrios y los elementos de forja. El nuevo Plan Especial pretendía dar continuidad a esa recuperación mediante la rehabilitación del interior y la adaptación del museo a las actuales exigencias de conservación y funcionamiento.

La falta de financiación estatal no supone la paralización inmediata del museo, pero sí deja sin una de sus posibles fuentes de recursos una intervención considerada esencial para completar el programa de renovación.

Gaudí fuera de Cataluña

Casa Botines es una de las tres obras que Gaudí construyó fuera de Cataluña, junto al Palacio Episcopal de Astorga y El Capricho de Comillas. Su importancia arquitectónica trasciende el ámbito local y constituye una pieza fundamental para comprender la evolución del arquitecto y su aportación a la arquitectura de finales del siglo XIX.

Desde su apertura al público en 2017, el museo se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales de León. Según la documentación presentada por FUNDOS, recibe alrededor de 136.000 visitantes anuales, de los que un 34% son internacionales.

La renovación pretende reforzar esa dimensión cultural y turística, ampliar los recorridos de visita, garantizar la accesibilidad universal y consolidar Casa Botines como centro de investigación y divulgación de la obra de Gaudí.

Una resolución provisional que no explica la exclusión

La resolución del 2% Cultural tiene carácter provisional, por lo que todavía no constituye una decisión administrativa definitiva. Sin embargo, la relación de los 78 proyectos seleccionados no incluye Casa Botines ni permite conocer la puntuación que obtuvo la propuesta de FUNDOS o los motivos concretos por los que no ha sido incorporada.

El procedimiento se ha desarrollado en régimen de concurrencia competitiva y la última actuación incluida en el listado obtuvo 72,79 puntos. No obstante, el documento publicado no recoge las fichas individuales de evaluación de las solicitudes excluidas, por lo que no es posible determinar si el proyecto leonés fue admitido y valorado o si quedó fuera por alguna circunstancia administrativa o técnica.

Conocer la puntuación y los criterios aplicados permitiría esclarecer las razones de la decisión y comparar con mayor precisión el expediente de Casa Botines con el de otros beneficiarios, como la Fundació Joan Miró.

La exclusión llega, además, en el año del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, cuando la obra del arquitecto vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural española. Pese a la inversión ya realizada por FUNDOS y a la relevancia patrimonial del edificio, la propuesta provisional del Gobierno deja sin financiación estatal una parte fundamental de su renovación.