Ignacio Gil Lázaro, cabeza de lista de Vox por la provincia de Valencia en las próximas elecciones generales asegura, en entrevista exclusiva con OKDIARIO, que Vox «pondrá punto final a los chiringuitos del gobierno, que cada uno se pague lo suyo». Además, explica Gil Lázaro que Vox quiere «una rebaja drástica de impuestos en beneficio de las familias y de las empresas». Además, critica al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de quien advierte que sus actos con la bandera de España «le señalan» porque, según explica, Sánchez «ha traicionado la unidad de la patria, la cohesión nacional y la defensa de los símbolos nacionales por comprarle la presidencia a los que quieren romper todo eso», en clara referencia al acuerdo de legislatura que permitió gobernar a Sánchez pese a haber perdido las últimas elecciones y a sus concesiones a los separatistas.

PREGUNTA.- ¿Cómo se está desarrollando esta campaña electoral en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia, donde usted encabeza la lista electoral de Vox al Congreso de los Diputados?

RESPUESTA.- Pues en lo que concierne a Vox, recibiendo una enorme ola de adhesión, de simpatía, de cariño popular, porque efectivamente, ya para miles y miles de valencianos como para millones de españoles, Vox ya representa la última esperanza de que España pueda tener ese cambio profundo y tranquilo que necesita la nación para recuperar principalmente la libertad, la seguridad y el bienestar de todos los españoles. Y en cuanto a la izquierda, a la izquierda sanchista y a este llamado Frente Amplio, que la realidad dice que es cada vez más bien frente escaso y frente menguante, pues los veo profundamente desnortados, desorientados, en el caso de los del sanchismo, tratando de hacer un discurso que choca por completo con la realidad de lo que es el balance de este gobierno traidor, mentiroso, inútil y corrupto. Y en el caso de los del Frente Amplio, frente escaso o frente menguante, pues las mismas cantinelas rancias de la vieja extrema izquierda comunista que ya no va a ninguna parte.

P.- Vox reunió el pasado sábado, en San Vicente del Rapeig en Alicante, 6.500 personas. Tienen ustedes previsto para este viernes el gran cierre de campaña que, por primera vez, un partido hace en un lugar distinto a Madrid. En este caso, en la Comunidad Valenciana y en Valencia, la tercera ciudad de España. En las vísperas se nota que la pulsión de ascenso de Vox es muy grande. ¿Usted cree que las encuestas van a acertar o se van a quedar cortas con el avance de Vox?

R.- Las encuestas las ponemos siempre entre paréntesis. Tanto cuando nos favorecen enormemente, como es el caso de estas elecciones, como cuando tantas y tantas veces se han empeñado en dar por muerto a Vox. Para nosotros, la gran encuesta es la que se producirá el próximo domingo, que tendrá como protagonista al pueblo español y, en el caso concreto de la provincia de Valencia, a los valencianos. Y bueno, y el pueblo español dirá.

Durante toda esta campaña, nosotros, que hemos estado todos los días, estamos recibiendo una inmensa ola de apoyo y eso se va a traducir este viernes en la plaza de toros de Valencia, con una presencia masiva de valencianos.

Pero me importa destacar lo que usted mismo mencionaba al formular su pregunta. Esta es la primera vez que un partido del signo que sea quiebra esa tradición de cerrar siempre campaña electoral en Madrid y Santiago Abascal ha querido hacerlo en Valencia, como compromiso, creo yo, de su afecto y de su lealtad hacia este gran pueblo que es el pueblo valenciano, que por sentir muy propias sus raíces como pueblo, la siente siempre indisolublemente unida a España. «Para ofrendar nuevas glorias a España», dice nuestro maravilloso himno regional.

P.- Usted ha hablado de esa unidad indisoluble de España. Sin embargo, veíamos a Pedro Sánchez hace poco cogiendo una bandera española en un mitin mientras en otro cogía una bandera catalana. ¿Está bien ese vaivén?

R.- La única verdad que ha dicho Pedro Sánchez, y es una verdad matizada, es cuando el otro día, al ondear una bandera española, dijo que la bandera española es de todos. Claro que es la bandera española de todos. El problema es que eso no lo pensó Pedro Sánchez cuando tenía que barrer para casa, o sea, para sí mismo y ser investido presidente del Gobierno. Y entonces compró el apoyo de todos aquellos que quieren destruir España, que pisotean y queman la bandera española, como son los herederos políticos de los terroristas de ETA, Bildu o los separatistas de Esquerra o de Puigdemont. Y claro, todo lo que Sánchez hace y dice es profundamente hipócrita y profundamente cínico. Y cuando dice que la bandera es de todos, lo es porque lo es. Pero sin embargo, sus actos, los actos de Sánchez en relación con la bandera y con la unidad de la patria y con la defensa de la cohesión de la nación española, le señalan porque ha traicionado la unidad de la patria, la cohesión nacional y la defensa de nuestros símbolos nacionales por comprarle la presidencia a los que quieren romper todo eso. Desprecian todo eso y pisotean todo eso.

P.- Estamos en la Comunidad Valenciana y me gustaría preguntarle cuáles son las principales propuestas de VOX para este territorio, pero también para ayudar la prosperidad y el futuro de España.

R.- Nosotros tenemos un programa electoral centrado fundamentalmente en el sentido común, en la apelación al sentido común y sobre tres ejes principales que inspiran todo el programa. Prioridad nacional, es decir, los españoles, primero en todo, por supuesto. En segundo lugar, desregulación. Es decir, suprimir trabas burocráticas, normas impositivas que carecen de cualquier tipo de utilidad práctica y solamente tienen una finalidad ideológica a efectos de que los españoles puedan tener más libertad para trabajar, para emprender y para prosperar. Y el tercer gran eje es el de la remigración. Es decir, tener fronteras seguras, poner fin a la invasión migratoria y, desde luego, hacer que se vayan todos aquellos que han venido a España simplemente a vivir a expensas de las ayudas sociales, en detrimento de que las reciban los españoles, o a delinquir, o a no querer integrarse, o a tratar de imponer sus normas y sus costumbres. Normas y costumbres que, por ejemplo, implican un profundo desprecio hacia la mujer, considerándola como un ser inferior de la que pueden disponer libremente. Pues todos esos fuera. Y a partir de ahí, nosotros desarrollamos medidas muy específicas de gobierno en los diferentes ámbitos: sistema fiscal, economía, productividad, competitividad, educación, cultura, sanidad, etcétera.

Y en lo que afecta a la Comunidad Valenciana, pues amén de la traslación aquí de esos principios generales y de esas políticas generales específicas en los distintos ámbitos, pues consideramos que es una urgencia y así lo determinamos en nuestro programa, en esta legislatura que se iniciará, impulsar definitivamente todas las obras hidráulicas de seguridad necesarias para evitar que una tragedia como la vivida hace dos años, el 29 de octubre de 2024, vuelva a repetirse.

Obras hidráulicas que no estaban hechas como consecuencia de ese fanatismo climático compartido por el Gobierno de Sánchez y el entonces Consell de la Generalitat, presidido por Ximo Puig e integrado por socialistas y Compromís que la suprimieron. Es decir, antepusieron la conservación de cañas y matas a la seguridad de las personas y sus bienes con el resultado dramático que, por desgracia, fue conocido de todos. Hoy, dos años y pico ya después de aquella tragedia, todas esas obras fundamentales hidráulicas siguen sin acometerse. Por tanto, eso a nosotros nos parece principalísimo.

Luego hay medidas específicas, como son el relanzamiento de nuestros sectores industriales tradicionales. Estoy pensando en el calzado, en el juguete y de una forma muy especial en un sector que ha sido siempre puntero en la economía valenciana y en la economía española, que es el sector cerámico, al que se ha cargado este gobierno como consecuencia de la aplicación de normas derivadas de la del llamado Pacto Verde y de la Agenda 20-30. Y en el relanzamiento en conjunto de todo nuestro sector exportador. Pedimos también y vamos a producir también una mejor explotación y uso de los recursos hídricos desde el principio de solidaridad interregional, desde la interconexión de cuencas y a fin de poder llevar adelante una política de modernización de regadíos.

Todo ello inserto en un Plan Nacional del Agua que garantice ese mejor recurso, ese mejor uso del recurso hídrico para todas las regiones desde el principio, como es natural, de solidaridad. Desde luego, aquí específicamente, y en el marco también de lo que reivindicamos, que es a efectos de abaratar el coste energético no solamente de la factura empresarial, sino también de la factura que pagan las familias y mantener en activo toda la red de centrales nucleares de España y especialmente lo que afecta a la Comunidad Valenciana, la central nuclear de Cofrentes, que conforme al calendario de cierre hecho por el Gobierno sanchista, tiene que clausurar su actividad productora en el año 2030. Vamos a mantener en activa esa central nuclear de Cofrentes, como otras, en función de los requerimientos técnicos que así lo garanticen y a efecto de señalar lo que estaba indicando antes, un mayor abaratamiento de esa energía en el coste a empresas y familias. Y, por tanto, en lo que revierte en el coste de familias al ser más barato, permitir que las familias puedan incrementar su capacidad de ahorro y su poder adquisitivo. Y, a efecto de las empresas, al ser más barato, que las empresas puedan también así disponer de mayores márgenes inversores para la investigación y promoción dentro de sus productos, dentro de su propio sector y también, naturalmente, para que de esa forma ganen en competitividad.

Y naturalmente, un sector puntero básico en la economía valenciana y en la economía española en su conjunto, que es el sector primario, el sector agrícola y ganadero, absolutamente maltratado, abandonado y arruinado por este gobierno. Nosotros nos vamos a poner en primera línea de su defensa con medidas de política interior, pero sobre todo con medidas de política exterior frente a la manifiesta competencia que están realizando en el seno de la Unión Europea, países terceros, especialmente Marruecos, a cuyos productores agrícolas no se les exigen los mismos requisitos que sí se les exigen a los productores agrícolas valencianos y españoles. En el ámbito de esas medidas de política exterior, vamos a denunciar en el marco de la Unión el Tratado con Mercosur, porque perjudica a nuestros agricultores y, en el ámbito bilateral, vamos a hacer tres cuartos de lo mismo con todos aquellos países cuyos productos no estén sometidos a las mismas exigencias que sí así lo están los productos valencianos y españoles y, especialmente, como es natural, lo que afecta a la relación bilateral con Marruecos.

P.- También en política fiscal tienen ustedes una serie de medidas importantes para bajar los impuestos.

R.- Queremos una rebaja drástica de impuestos en beneficio de las familias y de las empresas. En beneficio de que las familias paguen menos, sin detrimento de la calidad y la extensión de los servicios públicos que el Estado tiene que financiar. Simplemente que paguen menos porque se haya hecho previamente un recorte del monumental gasto público improductivo socialmente que está generando este gobierno. En suma, de todas esas partidas inútiles y entiendo partidas inútiles, todas aquellas que no van destinadas a financiar sanidad pública, educación pública, infraestructuras políticas asistenciales activas, las que se van en dispendio de subvenciones clientelares, de chiringuitos, de duplicidades administrativas, pues se estima que ronda el orden de los 80.000 millones de euros anuales.

Reduciendo y suprimiendo todo ese gasto inútil y concentrando esos 80.000 millones de euros anuales en atender esas necesidades básicas de servicios públicos y asistenciales se puede perfectamente reducir los impuestos a trabajadores expuestos a familias o los impuestos a empresas, sin menoscabo alguno de la financiación de esos servicios esenciales.

Desde luego, deflactar los tramos del IRPF, cosa que no se está haciendo; establecer la contribución fiscal a ese IRPF en función de conceptos que son de manifiesta justicia, como el número de hijos o la capacidad adquisitiva a través de la percepción salarial de los trabajadores. En fin, toda una serie de medidas que van principalmente, en concreto medidas también en el ámbito fiscales, en el ámbito de la vivienda, por ejemplo, 0% de IVA en cuanto a la adquisición de primera vivienda, si es de obra nueva y 100% de bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, si es también compra de vivienda de primera vivienda, pero ya de segunda mano, no obra nueva.

Desde luego, una reducción importante, yo diría que drástica en la tabla de aplicación del IVA a los productos de primera necesidad,. Esto es, en conjunto una serie de medidas de choque fiscales que es importante realizar pensando en la promoción de la actividad económica de la España trabajadora real.

El Gobierno presume de grandes avances y grandes cifras de carácter macroeconómico, pero eso no se está traduciendo en una mejora de las condiciones de vida de los españoles. Y hay una referencia que es básica en el impulso de esa economía real, que es la situación de los trabajadores autónomos, absolutamente asfixiados y estrangulados por este gobierno. Y nosotros ahí también tenemos establecidas, pues, una serie de previsiones fiscales. Cuota cero para todos aquellos trabajadores autónomos cuyo ingreso anual esté por debajo del salario mínimo interprofesional. Y a partir de la superación del salario mínimo interprofesional, una cuota de partida de 50 € que gradualmente puede ir ascendiendo en función. Siempre en función de los ingresos recibidos por el trabajador autónomo.

P.- Si Vox está en el gobierno, por lo que me dice, ¿se pondrá punto y final a las decenas de chiringuitos que ha creado el Gobierno de Sánchez para meter a los suyos?

R.- No tenga usted la menor, la menor duda: chiringuitos, subvenciones clientelares a sindicatos, a patronales, a partidos políticos.

Es absolutamente legítimo., yo diría que más que legítimo, imprescindible, el movimiento asociativo, cívico, profesional, deportivo, cultural vertebra y da vida a una sociedad. Pero que cada cual se pague lo suyo y con los y con los suyos. Si yo no soy del Barça no tengo por qué pagarle a usted, que sí, que es del Barça. El funcionamiento del Barça se lo tendrá que pagar usted y todos los que como usted son del Barça.

Pues tres cuartos de lo mismo en lo que concierne a los sindicatos. Sindicatos, por cierto, absolutamente paniaguados, dóciles, traidores a la clase trabajadora que han permanecido mudos, sumisos como marionetas de todos los desmanes del sanchismo contra los trabajadores. Y que, eso sí, han recibido para ello del sanchismo 34,2 millones de euros en subvenciones directas durante estos años.

Y que ya en el colmo de la desfachatez, de la hipocresía y del cinismo, se les ocurrió hace unos días convocar una huelga general. Ojo, no contra el gobierno, contra la oposición, fracasada absolutamente. Y una vez más, estos sindicatos paniaguados, violentando el legítimo derecho de los trabajadores a no seguir la huelga y a trabajar ese día y por tanto, aplicado como se vio, medidas de violencia contra esos trabajadores. Curiosos tipos estos del sindicalismo paniaguado oficial del sanchismo.