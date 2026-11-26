Alberto Núñez Feijóo llegó al Circuito del Jarama para su entrevista con Plex con la sonrisa de quien todavía no sabe exactamente a qué se ha apuntado. Confiesa que esa noche solo había dormido seis horas— y, sin embargo, allí estaba, a punto de subirse de copiloto al Porsche 911 GT3 RS de Plex, un monstruo de 525 caballos capaz de pasar de 0 a 100 en 3,2 segundos.

Plex suelta el freno y Feijóo va echando un ojo al cuentakilómetros. «Yo es que iba echándole un ojo al cuentakilómetros cuando vi 247… ya no lo seguí mirando», dice a Plex.

En las imágenes que el youtuber ha subido esta noche de la entrevista con Feijóo, se ve que empieza a derrapar y después, sin avisar, mete una serie de trompos. El candidato, entre la tensión y la carcajada, suelta la frase que resumiría el momento: «Esto es la prueba más difícil de la campaña, macho».

Plex conduciendo a 247 km/h y Anuel de fondo. Estoy llorando con la cara que se le queda a Feijóo. https://t.co/zrIYbJ91EK — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) November 25, 2026

El ambiente se relaja en la torre de control, ya durante la charla donde reconoce haber tenido más pulsaciones dentro del coche que durante el cara a cara con Pedro Sánchez. Plex, que es de Toro y conoce de primera mano los problemas del campo porque su padre es agricultor, aprovecha para sacar temas que interesan a su audiencia joven.

Feijóo habla de la exención progresiva del IRPF durante los primeros cuatro años de empleo para los jóvenes —100 % el primer año, 75 % el segundo, 50 % el tercero y 25 % el cuarto— y de la necesidad de construir 250.000 viviendas al año para facilitar la emancipación. También defiende bajar impuestos a los autónomos y criticó las restricciones europeas que ahogan al sector agrario.

No falta el momento del meme. Plex le sacael famoso «Anotop… At» y Feijóo, por primera vez, explica qué había pasado realmente en el Congreso: quería decir «Anatomía de un farsante» en referencia a Sánchez, pero le había pedido a Ester Muñoz que le tocara la pierna cuando quedaran diez segundos. Sintió el golpe, se giró y se le trabó la lengua justo cuando el micrófono se apagaba. El lapsus se ha convertido en uno de los memes de la campaña, y el candidato confiesa que el remix con Anuel terminó gustándole.

Sobre corrupción ha sido tajante. Si le ocurriera algo parecido a lo que critica en el Gobierno actual, dijo que cesaría al responsable y, si el caso fuera lo suficientemente grave, dimitiría y convocaría elecciones: «Si tienes un palmarés de corrupción como Sánchez, no puedes ser presidente de España. Te vas, y no pasa nada».

También ha hablado del voto por correo, de la importancia de los últimos días de campaña —»un 10 % o un 12 % decide su voto en los tres últimos días, nada está escrito»— y de la necesidad de atraer a quienes quieren trabajar y aportar. Cuando Plex le ha preguntado por las líneas rojas con Vox, Feijóo ha insistido en que los jóvenes tienen que poder fiarse de que el PP es una opción decente y estable.

La conversación se cierra con el mismo tono distendido con el que había empezado.Feijóo, todavía con la adrenalina en el cuerpo, le dijo a Plex que, si le volvía a invitar, aunque no hubiera elecciones, aceptaría. Había llegado al Jarama como candidato. Se va como copiloto de un youtuber de 24 años que le había obligado a soltar el control durante unos minutos a 247 kilómetros por hora.