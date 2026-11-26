En plena recta final de la campaña electoral, a cuatro días de las generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez se sentó en el chalet de Plex en la sierra madrileña para una conversación informal de más de una hora titulada Un día con Pedro Sánchez. El momento más comentado llegó cuando el presidente descubrió uno de los coches de alta gama del youtuber. «¡Coño, pero si aquí hay un Lamborghini!», exclamó sorprendido.

Plex respondió con ironía: «Sí, de los que te gustan». El creador de contenido sacó entonces a relucir la polémica frase que Sánchez pronunció en 2024, «más transporte público y menos Lamborghinis», y le confesó que le había sentado mal: «Me molestó y me sentí mal porque dije: ‘¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?’. Me refiero, se puede tener buen transporte público, tener un montón de autobuses en las mejores condiciones, y que la gente pueda soñar con tener un Lambo, porque a veces parece que está mal».

Sánchez no defendió su mensaje original. Al contrario, se achantó y le dio la razón de inmediato: «Tienes razón. Yo lo dije en el mejor sentido, una cosa no es incompatible con la otra». Y matizó con la frase que ya circula como titular: «Libre la gente y estupendo que tenga su Lambo si quiere, pero el compromiso de las instituciones tiene que ser que haya un buen transporte público, sobre todo el de Cercanías».

Plex y Sánchez… dialogando con naturalidad.! https://t.co/TgshIBxqWn — Pilar (@PiliPaContraria) November 25, 2026

Incluso llegó a felicitar a Plex: «Dice mucho de ti, una persona de éxito que tiene uno también está comprometida con que haya un buen transporte público». El presidente reconoció que nunca se había subido a un Lamborghini y acabó dentro del coche del youtuber hablando de motores, consumo y alternativas eléctricas. La imagen de Sánchez sentado en el Lambo que tanto había criticado se ha convertido en el fotograma más compartido de la entrevista. La charla, grabada en la Epic House de más de mil metros cuadrados, mezcló un recorrido por la casa con anécdotas personales y algunos mensajes políticos dirigidos sobre todo al público joven.

Sobre los youtubers que se marchan a Andorra, Plex planteó que su casa es de creadores que no se han ido y Sánchez respondió: «Si el triunfo y el éxito lo logran mayormente en España, es bueno quedarse aquí y contribuir. Soy muy fan de Andorra, pero de vacaciones, no para vivir». Cuando le explicaron el GTA como un mundo abierto donde se puede hacer casi cualquier cosa, el presidente preguntó: «¿Yo podría ser juez o jueza?».

Confesó que le gusta mucho la bicicleta porque le permite «soltar mucha adrenalina» y se pone el casco para que no le reconozcan, e invitó a Plex a salir juntos a pedalear.

También recordó los duros inicios en política y el papel de Begoña Gómez: «Mi mujer me echó una mano, fue la que sostuvo la familia entonces porque tampoco ganaba mucho dinero en esa época». En materia fiscal defendió la redistribución y afirmó que «si tú estás cobrando menos de 11.000 euros al mes, claramente tú recibes más del Estado del bienestar que lo que pagas vía impuestos».

Apoyó limitar el acceso a las redes sociales a menores de 16 años por motivos de salud mental y, ante la pregunta final sobre la felicidad, respondió: «El equilibrio. Ser consciente de que cuando estás en una buena época no es para tanto y que cuando vienen mal dadas tampoco es para tanto, porque de todo se sale». Se despidieron con una promesa de futuras «bajadas en bici y algún acelerón en el Lambo».