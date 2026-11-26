El grupo de WhatsApp de la cloaquera socialista Leire Díez da para mucho. Ya ayer anunciábamos que los intercambios de mensajes no se quedaban sólo en el «hay que hacerlo», porque «mi prioridad es el presidente», con el que la fontanera de Ferraz mostraba su determinación para ir hasta el final en su objetivo de salvar a Pedro Sánchez y su entorno, aunque para ello tuvieran que acabar con la juez que investigaba al hermano músico del jefe del Ejecutivo. Los mensajes que hoy publica OKDIARIO apuntan a la Guardia Civil, parte esencial en la investigación sobre David Sánchez y su puesto en la Diputación de Badajoz. El objetivo era frenar a toda costa las actuaciones de la UCO.

La fecha del mensaje de Leire a sus compañeros de cloaca es el 7 de octubre de 2024, una fecha que hay que ponerla en contexto, porque apenas dos semanas antes se había reunido con la imputada directora de la Guardia Civil, Mercedes González —un encuentro que, en el colmo de la hipocresía, la máxima responsable de la Benemérita dijo que era de cortesía—, pero que tenía como fin frenar a la Unidad Central Operativa del Instituto Armado. Leire pregunta ese 7 de octubre por las «necesidades que tenemos de la Guardia Civil». Son importantes los tiempos, porque la segunda reunión de Leire con Mercedes González se produce dos meses después, en diciembre de 2024. Y, qué casualidad, es justo cuando el DAO de la Benemérita, Manuel Llamas, ordena la apertura de una información reservada vinculada a la UCO que deriva, meses después, en cuatro expedientes disciplinarios contra agentes de esta unidad por infracciones muy graves.

La secuencia, resumiendo, es la siguiente: Leire y Mercedes González se reúnen en septiembre de 2024; días después pregunta a los miembros del chat de las cloacas «qué necesidades tenemos de la Guardia Civil»; Leire vuelve poco después a verse cara a cara con la directora de la Benemérita e, inmediatamente, qué casualidad, el DAO interviene para frenar a la UCO. Verde y con asas.